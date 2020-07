Louis Aliot maire de Perpignan, incompatible avec la poésie

Liberté, liberté chérie

Poéie de partage, de solidarité, d'ouverture

photo : Louis Aliot - Perpignan Méditerranée Métropole, CC BY ND 2.0

Recevoir dans le contexte le 35e prix Méditerranée de Poésie, comme en de plus tranquilles circonstances, est toujours un honneur. Les différentes récompenses remises — du roman à la traduction, en passant par le poème — ont notamment salué Kamel Daoud en 2018 , pour seul exemple.Sauf que depuis le 29 juin, c’est Louis Aliot, candidat du Rassemblement national qui l’a emporté. Jean-Marc Pujol, maire Les Républicains sortant n’aura été battu que d’une courte tête. Juste assez pour que les éditions Doucey préfèrent décliner.Le prix de poésie était allé à Je franchis les barbelés, de Souad Labbize paru en septembre 2019 et présenté comme suit : « D’abord ils ont coupé le cordon ombilical pour des raisons naturelles. Ensuite ils ont coupé le prépuce pour des raisons d’hygiène. Enfin ils ont coupé la langue pour des raisons de sécurité. » Tristement prémonitoire ?Dans un communiqué détaillant sa position, la maison précise : « Ce livre écrit par une autrice algérienne porte haut et fort le combat des femmes pour leur liberté, paroles d’une rebelle, insoumise à tous les diktats des hommes et des religions. Un livre qui parle aussi de la douleur de l’exil et redonne des couleurs à la fraternité. »Des thèmes que l’on sait incompatibles avec les vues du Rassemblement, ou du Front en son temps, dont le parti de Marine Le Pen, sa présidente, découle — au-delà de toute filiation sanguine.C’est que le prix de poésie, comme les autres, « placé sous la houlette du Centre Méditerranéen de Littérature (CLM), parrainé par la mairie de Perpignan, et sera remis par son organisateur, le nouvel adjoint à la Culture de la ville ».Raison pour laquelle, ce 3 octobre, les éditions Doucey et leur autrice laisseront une place vacante.André Bonet, colistier de Louis Aliot, en charge des affaires culturelles de la ville, assurait n’avoir « rien pesé du tout », quand il fallut rallier l’équipe du Rassemblement. « Je l’ai senti porté par un vrai projet ambitieux pour Perpignan, avec cet esprit d’ouverture qui m’a séduit. Il ne m’a pas fallu plus d’une seconde pour lui dire oui », assurait-il en mars dernier Bruno Doucey et Murielle Szac ne partagent pas ces convictions : « Dans le contexte politique actuel, il nous semble inopportun de paraître apporter la moindre caution à une équipe municipale qui incarne l’inverse de toutes les valeurs que nous défendons. »Et pour s’assurer qu’aucune récupération ni instrumentalisation n’ait lieu, ils feront défaut.Avec ces mots, comme une gifle : « La poésie que nous défendons est celle du partage, de la solidarité, de l’ouverture à l’autre. Elle ne connaît ni frontière ni cadastre et ne se reconnaît aucunement dans ce qui divise et attaque le vivre ensemble et l’humanisme. »Le Prix Méditerranée 2020 est allé à Mahi Binebine, auteur de Rue du pardon, chez Stock. Pour l’heure, la maison n’a pas communiqué son intention de boycotter ni de se rendre spécifiquement à la remise des récompenses.