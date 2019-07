Louis de Bourgoing, directeur international de WH Smith, part en retraite

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Phil McNally, directeur international, affirme que de Bourgoing laisse derrière lui un solide héritage. « En neuf années, il a contribué à l’expansion internationale de WH Smith. Nous comptons maintenant plus de 315 magasins dans 30 pays, sans parler de la récente acquisition de InMotion en Amérique du Nord. »Et de remercier le futur retraité pour les services rendus. C’est d’ailleurs certainement lui qui aura mené les négociations, qui n’auront pas abouti, quand WH Smith a tenté de racheter la chaîne américaine Barnes & Noble Dans son précédent poste, de Bourgoing avait passé 11 années chez Lagardère services. Il avait également occupé le poste de directeur de la branche industrie et services chez Hachette Livre.via The Bookseller