Loyauté et contrat moral dans l’édition : une autrice brise la loi du silence

Gründ (Editis) au Salon du Livre de Paris 2012 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Loyauté et concurrence

Et là elle me tend un livre recto verso de chez Gründ, ma maison d'édition, avec mon illustratrice, même mise en page "Ce que je fais avec papa, ce que je fais avec maman". Je vous laisse comparer. pic.twitter.com/whGYYihyZZ — Sophie Gourion (@Sophie_Gourion) May 11, 2020

“Un gros souci”

Je m'en fous d'être grillée si c'est ça préfère arrêter l'édition jeunesse de toutes façons. Le pire c'est que j'ai discuté par mail avec mon illustratrice et mon éditeur il y a 4 jours et ils ne m'ont RIEN dit. Impression d"être la cocue de service c'est formaidable. — Sophie Gourion (@Sophie_Gourion) May 11, 2020

Publication préjudiciable ?

Concurrencée par sa maison d’édition, voilà de quoi tomber de sa chaise. Pourtant, « le phénomène n’a rien d’inédit : malheureusement », nous indique une illustratrice. D’ailleurs, une dessinatrice BD avait rencontré le même problème, mais avait pu obtenir satisfaction auprès de son éditeur.Pour Sophie Gourion, l’incompréhension règne : son livre, Les filles/les garçons peuvent le faire aussi, illustré par Isabelle Maroger, était sorti en février 2019. Un titre pour lequel l’éditrice avait immédiatement pensé à Isabelle Maroger pour les illustrations.« Je la suivais depuis longtemps, et j’aimais beaucoup son style très moderne, très doux, mais en même temps très expressif. Je l’ai appelée l’an dernier pour lui parler du projet. J’étais convaincue qu’elle était la bonne personne pour illustrer cet album », indiquait-elle en mai 2019 Et voici qu’Amélie Antoine publie à son tour, avec Isabelle Maroger Ce que je fais avec Papa/Ce que je fais avec maman. Un ouvrage de fiction pour les 5-7 ans, dans la même collection, format identique, tarification itou — et pour cause, c’est la même maison d’édition. Si le texte diffère, la thématique de déconstruction des stéréotypes de genre est la même.L’autrice s’emporte sur Twitter, elle pointe les différents ouvrages, et laisse le soin à chacun de se faire une idée. « Il ne s’agit pas de contrefaçon », nuance l’autrice, interrogée par ActuaLitté. De nombreux internautes, dont une bibliothécaire, ont d’ailleurs relevé la possibilité de confusion entre les ouvrages, certains exprimant leur dépit en pensant même avoir acheté le livre en pensant qu’il était écrit par Sophie Gourion.La situation est d’autant plus difficile à comprendre que l’autrice, elle, est soumise à une clause de non-concurrence par laquelle elle s’interdit de publier chez un autre éditeur « un ouvrage ou une partie d’ouvrage traitant du même sujet, et dont l’édition pourrait directement ou indirectement concurrencer l’ouvrage cédé », ainsi que prévoit le contrat de Gründ (groupe Edi8 , filiale d'Editis) consulté par ActuaLitté.« Le document fait état d’une forme de loyauté due par l’auteur, mais dont l’éditeur serait totalement exempt », s’interroge Sophie Gourion ? D’autant, assure-t-elle, que « personne n’a eu le courage — ni la décence — de prendre contact avec moi pour m’informer. Simplement m’informer » !L’illustratrice (15 années d’expérience dans l’édition), victime collatérale de la situation, s’est fendue d’un billet , loin des réseaux sociaux. Elle explique n’y être pour rien et n’avoir fait que répondre à une demande de l’éditrice.« Je n’y voyais pas le problème... déjà parce que c’est le même éditeur et lancer un esprit de collection aide surtout les livres à mieux trouver leur place en librairie et être plus pérennes (être dans une collection c’est souvent une chance, moi par exemple je rêve d’être dans certaines collections bd quitte à partager la même chartre graphique avec les autres auteurs. trices). Donc non je n’ai pas pensé à écrire à Sophie... je n’écris jamais à “mes” auteurs à chaque nouveau projet ! Et je pensais clairement qu’elle était au courant ! »Et elle ajoute : « Après évidemment maintenant je comprends la surprise/colère/tristesse de Sophie surtout en ce premier jour de déconfinement où on est tous plus qu’hyper sensible car oui évidemment elle aurait clairement due être mise courant ! Y'a eu un gros souci à ce niveau-là. »Il aura fallu, regrette Sophie Gourion, ce bad buzz sur les réseaux, pour que la direction du pôle jeunesse de Gründ tente finalement de la joindre, alors qu’elle adressait un courrier de réclamation au directeur général de la maison, après avoir consulté la Ligue des Auteurs professionnels. L'organisation surveille en effet avec vigilance le respect des droits des auteurs. Se met en place rapidement une solidarité entre les adhérents pour trouver une assistance juridique.Dans son courrier, l'autrice fait état des ressemblances entre les ouvrages et des manquements à l’obligation de loyauté et de bonne foi pesant sur l’éditeur vis-à-vis de ses auteurs, résultant de l’absence d’information préalable et de la mise en concurrence de deux auteurs sur un sujet similaire.« En ne m’informant pas de la parution de ce second ouvrage, votre société a gravement manqué à son obligation de loyauté en qualité d’éditeur, laquelle découle de nos engagements contractuels réciproques », peut-on lire. Et d’ajouter qu’en regard des règles de droit commun, les contrats doivent être exécutés de bonne foi (art. 1104 du Code civil).Amélie Antoine, dernière victime collatérale, ne s’est pas exprimée sur le sujet. ActuaLitté a contacté Gründ pour obtenir des explications — attendu que la maison reste le dénominateur commun de ce marasme. Surtout qu'un troisième ouvrage est prévu...Amélie Antoine a diffusé un long message sur sa page , pour expliquer sa version. « Je peux comprendre que l’auteur du 1er ouvrage ait été peinée de découvrir en librairie qu’un 2e livre dans la même collection avait été publié, sans qu’elle en soit au courant, mais je n’en suis pas responsable, malheureusement.À sa place, j’aurais sans doute aussi été blessée, mais je pense qu’avant d’initier un tel déferlement de haine, j’aurais cherché à appeler mon éditeur et à m’expliquer avec lui. Et si j’avais écrit ensuite quelque chose sur les réseaux sociaux, ça n’aurait pas été sous le coup de l’émotion.Mais, tout comme Isabelle, je ne suis qu’un dommage collatéral, hein. [...] Voilà l’histoire du livre que j’ai créé avec Isabelle. Tout le reste ne concerne que l’éditeur et ses choix de publications. »