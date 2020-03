Loyers suspendus, report de charges : “Nous sommes en guerre sanitaire”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Une crise sanitaire sans précédent, qui aura des conséquences, affirme le chef de l’État, considérant que cela ne doit pour autant pas « mettre en cause la pérennité des entreprises ». Pour la vie économique, donc, « aucune entreprise quelle que soit sa taille ne sera livrée au risque de faillite ».Suspension des factures d’eau, de gaz, d’électricité, donc, mais également de loyer — une nouvelle fantastique pour les librairies — voici quelques-unes des mesures portées par l’Élysée. Notons que le SLF a mis en ligne de nouvelles informations , ce 16 mars• soutien exceptionnel du CNL, dont les modalités sont à définir• report des remboursements pour l’ADELCLa rédaction reviendra sur ces éléments dans un article ultérieur. Car dans les faits, c'est un confinement plus étroit des Français qui se profile : pour les 15 prochains jours, les regroupements devront être réduits plus encore. Seule la cellule familiale pourra encore être opérationnelle. Charge à l'ensemble des citoyens de limiter le nombre de contact quotidien avec d'autres personnes.À partir de ce 17 mars, à midi « se promener, retrouver ses amis dans le parc, la rue ne sera plus possible », a clairement indiqué le président. Des trajets conscrits à l’essentiel et l’obligation de recourir au télétravail pour les entreprises. Le gouvernent doit apporter plus de précisions dès ce soir.Mais pour y parvenir, Emmanuel Macron annonce un report des charges fiscales et sociales, de même que des reports d’échéances bancaires. En effet, une garantie portée par l’État d’un montant de 300 milliards € pour les prêts contractés par les PME et TPE vient consolider toutes ces mesures.Notons par ailleurs que l’Union européenne vient d’annoncer la fermeture des frontières pour l’espace Schengen, durant une période de trente jours, à partir du 17 mars à midi. Une décision dont on ignore encore la réelle portée, mais qui montre l’état d’urgence absolue dans laquelle les territoires se trouvent désormais.Bien des choses restent encore en suspens, mais le président l'a garanti : il apportera des réponses en toute transparence, à tout moment de cette crise. Reste à attendre et plus encore, attendre les précisions sur ces mesures, générales, mais à définir.En tout cas, le monde du livre appréciera l'ironie : dans son discours, Emmanuel Macron aura incité à lire, pour mieux passer le temps du confinement. Un conseil qui, en période de fermeture de librairies, « commerces non indispensables », faire grincer des dents en regard de la paralysie qui gagne l'interprofession