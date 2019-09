LSF : un lexique en images pour les bibliothèques

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



L'affiche de la semaine mondiale des sourds et de la journée mondiale des sourds

Ce lundi 23 septembre est la Journée internationale de la langue des signes, l'occasion de mettre en avant une initiative simple, mais indispensable. Une lexique LSF en images a ainsi été créé et mis en ligne par la bibliothèque municipale et le lycée Marcel Sembat de Sotteville-lès-Rouen, avec une participation très impliquée des lycéens eux-mêmes.Signes de bibliothèque propose ainsi 64 mots et expressions utilisés dans les bibliothèques, traduits en langue des signes française. L'occasion de rappeler que la LSF (Langue des signes française) est un élément culturel essentiel, permettant à des milliers de personnes de communiquer.Outre un alphabet pour ouvrir l'ouvrage, celui-ci propose la traduction LSF de termes comme carte de bibliothèque, catalogue, internet, manga, musique ou salle d'étude. Et “livre”, bien sûr... Autant d'expressions qui permettront au moins aux bibliothécaires de comprendre une demande simple et d'y répondre rapidement.Certes, le livre ne remplacera pas une formation en langue des signes, mais il fera office d'excellent pense-bête, ou de première étape pour commencer son apprentissage.