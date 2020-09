Luc Allaire nommé secrétaire général du ministère de la Culture

Photographie : le ministère de la Culture, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Le Secrétariat général définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne », rappelle le ministère de la Culture à propos du poste.Marie Villette, précédente secrétaire générale du ministère, a rejoint la mairie de Paris en tant que secrétaire générale, quittant la rue de Valois fin août, selon un décret. Avant le ministère de la Culture, elle avait dirigé La Villette de 2016 à 2019.Ancien directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Luc Allaire a travaillé, ces dernières années, sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, notamment en tant qu'adjoint au délégué interministériel Michel Cadot.