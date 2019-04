Luca, de Franck Thilliez : bio-hacking, transhumanisme, réseaux sociaux

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », disait Rabelais, et Franck Thilliez fait sien cet aphorisme. Luca, ce sont trois visions, trois modes d’expression de la terreur : « Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? »Partout, il y a la terreur. Celle d’une jeune femme dans une chambre d’hôtel sordide, ventre loué à prix d’or pour couple en mal d’enfant, et qui s’évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d’un corps mutilé qui gît au fond d’une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur.Celle d’un homme qui connaît le jour et l’heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S’engage alors, pour l’équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C’était écrit : l’enfer ne fait que commencer.Le temps qui presse, aucun répit et un déluge d’inconnues : Franck Thilliez ne ménage pas ses héros Sharko, Henebelle et Bellanger dans son nouveau roman ! Il invente une intrigue à deux temps, qui rebondit en permanence et questionne sans cesse : dans Luca il est question de bio-hacking, de transhumanisme, de dérives des réseaux sociaux... entre autres !Aussi effroyable que cela paraisse, tout existe déjà aujourd’hui. Nos multiples interrogations progressent au même rythme que cette enquête qui donne à réfléchir sur le monde de demain. Que veut-on réellement en faire ?Luca est une nouvelle démonstration du grand talent de Franck Thilliez qui réussit ce nouveau tour de force, écrire un thriller érudit et construire une intrigue passionnante pour une lecture inoubliable.Né à Annecy en 1973, Franck Thilliez est l’auteur d’une quinzaine de romans, parmi lesquels Le Syndrome E et Angor (prix Étoiles du Parisien - Aujourd’hui en France pour le meilleur polar 2014), Pandemia, et plus récemment Sharko et Le Manuscrit inachevé.[à paraître 2/05] Franck Thilliez – Luca – Fleuve noir – 9782265117815 – 22,90 €