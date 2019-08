Luca Di Fulvio : trois destins avaient rendez-vous avec Buenos Aires

Rosetta, jeune femme indépendante et rebelle, fuit son village italien. A la mort de ses parents, harcelée et violentée par la pègre, ayant perdu son honneur, elle n'a eu d'autre choix que d'abandonner la ferme familiale.Rocco, fier et fougueux jeune homme, laisse derrière lui sa Sicile natale. Il cherche à échapper à la Mafia locale, à laquelle il a refusé de se soumettre.Raquel, petite juive russe, a vu toute sa famille décimée dans un pogrom. Elle n'emporte avec elle que le souvenir de l'amour que lui portaient ses parents.Né en 1957 à Rome, où il vit et travaille toujours, Luca Di Fulvio est dramaturge, et l’auteur de nombreux romans à succès, parmi lesquels Le Gang des rêves, bestseller mondial, Les Enfants de Venise et Le Soleil des rebelles, tous parus chez Slatkine & Cie.Le romancier compte ainsi trois best-sellers, avec plus de 4 millions d’exemplaires vendus dans le monde, des traductions dans plus de 20 pays. Dans sa traduction allemande, Les Prisonniers de la liberté s’est vendu à 200.000 exemplaires, et le roman a bénéficié d’une mise en place de 25.000 exemplaires en Italie.[à paraître 12/09] Luca Di Fulvio, trad. Elsa Damien – Les prisonniers de la liberté – Slatkine – 9782889440962 – 23 €