Lucie Muniesa pressentie comme directrice de cabinet de Franck Riester

Alors que les tractations sont en cours depuis près de deux semaines, il semble que le cabinet du ministre de la Culture soit acté, ou quasi. C’est à Lucie Muniesa que reviendra le poste de directrice de cabinet, selon nos informations.





DR





Franck Riester aurait finalement réussi à constituer son cabinet, au terme de 13 jours de tractations et de négociations. « On en était à se dire que ça coinçait entre le ministère et au-dessus », expliquait un observateur à ActuaLitté, la semaine passée. « On en est désormais assuré. C’est du rarement, voire du jamais vu pour le ministère de la Culture que l’on mette tant de temps à composer un cabinet et trouver son directeur. »



L’arrivée de Lucie Muniesa n’a pas encore été confirmée par un texte officiel, mais serait bien validée.



Née en 1975, ancienne élève de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), Lucie Muniesa a débuté sa carrière à l’Insee, avant d’être nommée adjointe au chef de bureau des Concentrations et aides à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en 2002.

Elle a rejoint l’Agence des Participations de l’État en 2004, en qualité d’adjointe aux chefs des bureaux sectoriels « Énergie, Chimie et autres participations » et « La Poste – France Telecom », avant d’être nommée secrétaire générale de l’APE en 2007.



En 2010, Lucie Muniesa a rejoint Radio France, en qualité de directrice financière puis directrice générale adjointe en charge des finances, achats, juridique et du développement des ressources propres, avant de devenir en 2014, directrice, secrétaire générale adjointe du ministère de la Culture et de la Communication.