LudiKa : vous ne penserez plus Ka ça...

illustration : Kellepics CC 0

« Il s’agit là à la fois d’un retour aux sources, puisque Mnémos a été créé par de jeunes rôlistes épris de littérature, de la concrétisation d’un compagnonnage régulier entre nos deux structures et surtout de la mise en mouvement concrète de projets passionnants, tous au cœur des cultures d’aujourd’hui et de demain », indique Frédéric Weil, fondateur et directeur éditorial de Mnémos.Et pour cause : Mnemos avait été fondé originellement avec, entre autres, l'envie de publier des romans inspirés d’univers de jeux de rôle. Alors LudiKa proposera des projets à la croisée des mondes, plutôt passionnants.Pour octobre prochain, on commencera avec la publication de Nephilim Légende, la 5e incarnation du jeu de rôle emblématique de la création francophone rôlistique. Sa première parution remonte à 1992, de retour en 2019 après une campagne de financement participatif parmi les plus réussies du secteur, ainsi que ses différents livres-suppléments dans une édition disponible pour les boutiques spécialisées.Cette édition sera accompagnée de Nephilim Initiative, spécialement conçu pour s’initier à ce JDR mythique et à son univers contemporain mâtiné d’occultisme et de mythologie. Dans l’armée des XII Singes, Pascal Colin affiche un véritable enthousiasme : « Il y a une évidence naturelle dans cette collaboration. Nous sommes des lecteurs des livres Mnémos, qui, bien souvent, nous inspirent des envies d’aventures : ainsi, ce label ouvre la porte à ces jeux. »Dans le courant du premier trimestre, une campagne de crowdfunding sera mise en place, à partir de l’immense cycle Thoan, la saga des Hommes-Dieux de Philip José Farmer, publié en intégrale par Mnémos (trad. Guy Abadia et Marcel Battin). Ensuite, l’adaptation en un scénario, qui sera publié dans JDRMag, de l’univers des Chevaux-Brumes et Les flots sombres, écrits par Thibaud Latil-Nicolas et édités par Mnémos.