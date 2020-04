Luis Sepúlveda, celui qui donnait la parole aux “ perdants” magnifiques

© Drôle de Trame





Homme de luttes et d'engagements, Luis Sepulveda a conservé toute sa vie un profond attachement à son continent natal. Nous perdons aujourd'hui un écrivain de talent, une grande conscience écologiste et humaniste qui s’exprimait toujours avec une lumineuse simplicité. pic.twitter.com/juFdcTARVs — Franck Riester (@franckriester) April 16, 2020





Le 11 septembre 1973, sa vie a basculé comme celle de millions de Chiliens. Lui qui faisait partie de la garde rapprochée du Président Allende a participé à l’une des plus belles expériences de démocratie dans le monde.Cette expérience s’est malheureusement terminée dans le sang et l’horreur. Comme beaucoup de ses camarades, il a été emprisonné et torturé.Il ne s’y attarde pas dans ses livres. Il a choisi son arme : l’humour désenchanté de ceux qui savent que rien n’est éternel.Écrivain, mais aussi, grand voyageur, et militant infatigable de toutes les causes, il a profité de chaque instant pour rendre hommage à ceux qui n’ont pas eu la chance de pouvoir « continuer le combat ».Au-delà de la biographie fascinante du personnage, ce film est aussi un plaidoyer pour ceux qui continuent inlassablement à résister, une contribution au travail de mémoire, qui, à travers l’œuvre de Sepúlveda, donne la parole à ces « perdants » magnifiques.Une réalisation de Sylvie Deleule, en coproduction ARTE France – Drôle de Trame. À retrouver dès maintenant sur ARTE.TV et jusqu’au 16 juillet 2020.