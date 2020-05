Lutopie gourmande : une librairie café vegan, bientôt en région parisienne

photo Sponchia CC 0

« Tout simplement parce que c’est un projet qui me ressemble : je suis végane depuis plus de 3 ans maintenant. J’ai voulu lier ces parties de moi — mon amour des livres, des animaux et de la Nature — et les partager avec tous », explique-t-elle à ActuaLitté.« Le véganisme fait assez peur à ceux qui prennent conscience que l’on ne mange plus de produits issus des animaux ; on est qualifié d’extrémistes, de dangereux et concrètement ce régime alimentaire et cette vision du monde restent flous et mal vus pour la majorité des gens. »Lutopie gourmande deviendrait tout à la fois un laboratoire expérimental et un lieu pour montrer que vegan ne signifie pas manger des graines. « L’alimentation végétale est riche, pleine d’idées, très gourmande et surtout respectueuse de toutes les formes de vie vivantes et sensibles », reprend Fatim Mehnana. Et plus qu’une lubie d’illuminés, le véganisme représente « notre futur à tous, car notre façon de consommer et de vivre doit être remise en question ».La librairie sera généraliste, mais chaque rayon portera un message découlant de cette approche éthique. « Un fort rayon jeunesse avec des thématiques comme l’écologie, la protection de la nature, les sciences en faveur de ce changement ; les sciences humaines et le rayon pratique feront la belle part à cette philosophie. Mais surtout le rayon cuisine sera exclusivement tourné vers le vegeta.L/R.isme », se projette-t-elle.Le café, pour sa part, abordera la question alimentaire et de la transition végane plus directement : cuisiner et manger végétal, au quotidien, « c’est facile, bon pour la santé et surtout gourmand ». La libraire prend le parti de toute une restauration maison, avec produits de saisons et locaux.« De nombreuses animations pour enfants comme pour adultes et de nombreux partenariats avec les acteurs locaux seront mis en place. La librairie-café sera “verte” au maximum ! On essayera de tendre vers le zéro déchet. Des actions concrètes tant en cuisine qu’en librairie nous permettront de réduire notre empreinte et le gaspillage », assure-t-elle. Et de reprendre : « La pédagogie est essentielle pour notre projet, elle sera nécessaire pour que l’idée s’impose doucement, mais sûrement. »Accompagnée par Book Conseil, dans le cadre d’une formation, et de la réalisation du projet, le financement de Lutopie gourmande est toujours en cours de constitution, avec un local trouvé – en Seine-et-Marne . L’utopie deviendra réalité, et en attendant, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux