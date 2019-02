Lutter contre l'illettrisme en détention : Concours Au-delà des lignes 2019

La Fondation M6 et l’Education Nationale lancent pour la 4ème année consécutive le concours d’écriture « Au-delà des lignes » en partenariat avec l’Administration Pénitentiaire. Ce concours national se déroulera dans 56 établissements pénitentiaires sur l’ensemble du territoire français, y compris en Outre-mer.









D'après les chiffres de l’Administration pénitentiaire, 20,2% des détenus échouent au bilan de lecture proposé à l’entrée en détention (9,6% en situation d’illettrisme au regard du test). La mobilisation autour de l’illettrisme est donc un enjeu majeur. « Au-delà des lignes », c’est écrire pour militer contre l’exclusion des personnes détenues, pour revenir aux mots et ainsi lutter contre la récidive.



Cette année, les participants devront composer sur le thème « Une rencontre ». Plus de 600 femmes, hommes et mineurs prendront la plume, contre 207 en 2018. Ils seront accompagnés par plus de 60 enseignants de l’Education Nationale. Les cours d’ateliers d’écriture se dérouleront jusqu’à mi-avril 2019.



La sélection des lauréats se fera en deux étapes. D'abord, des jurys régionaux présélectionneront des finalistes sur chaque territoire. Enfin, un jury national désignera parmi les finalistes les lauréats de l’édition 2019.



Les prix seront décernés lors d’une cérémonie qui se tiendra le 25 juin prochain dans l’un des établissements pénitentiaires participant. Les lauréats sont récompensés dans chacune des catégories « Débutants », « Intermédiaires » et « Confirmés ».





Outre les représentants de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Nationale, les jurys régionaux et national seront composés d’auteurs, scénaristes, journalistes, parmi lesquels : Sophie Adriansen (autrice), Baptiste Beaulieu (romancier), Maxime Chattam (romancier), Louise Colcombet (journaliste Le Parisien), Cathy Galliègue (auteur), Elsa Guiol (journaliste Marie Claire) Alexis Michalik (auteur), Nathalie Renoux (journaliste M6 et marraine de la Fondation M6), Rachid Santaki (romancier, scénariste), Franck Thilliez (romancier), Valérie Tong Cuong (écrivaine) et Ludovic-Herman Wanda (auteur)





L'année dernière, les participants devaient composer sur le thème « Demain ». Quatre détenus ont ainsi été récompensés : Mohammed Ali pour son texte « Demain… », dans la catégorie Débutants ; Ramin, pour son texte « Sans titre », dans la catégorie intermédiaire ; Ronan, pour son texte « Sans titre », dans la catégorie confirmée (majeurs) ; Noufou, pour son texte « HIER je fus, DEMAIN, je serai », dans la catégorie confirmée (mineurs).