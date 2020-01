M. C. Beaton, créatrice d'Agatha Raisin, est morte

Une dédicace de M. C. Beaton (Claire, CC BY-NC-ND 2.0)

Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, dont en France, avec les traductions de Béatrice Taupeau ou Françoise du Sorbier, notamment, chez Albin Michel, la série de romans mettant en scène Agatha Raisin reste la plus connue de M. C. Beaton, alias Marion Chesney.Mais cette trentaine de romans, tout de même, n'est que l'arbre qui cache la forêt formée par l'impressionnante bibliographie de l'auteure écossaise, qui partageait sa vie entre l'Angleterre et Paris. Née en 1936, libraire, critique de théâtre, elle s'essaye à l'écriture dans les années 1970 et l'exercice lui réussit : elle signe des romans d'amour et autres fictions historiques, mais ne connaitra le succès que tardivement, avec la saga Hamish Macbeth, puis les ouvrages de la série Agatha Raisin.« Elle détestait qu'on la qualifie d'auteure “sympathique”, soulignant que quiconque qualifierait ainsi ses livres aurait droit à un “Glasgow Kiss” [coup de tête, NdR] », rappelle l'éditeur Little, Brown. « Elle se considérait plus comme une artiste que comme une auteure. »Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux : outre-Manche, l'auteure est énormément lue, mais rares sont les critiques qui se sont penchés sur ses livres. Les enquêtes d'Agatha Raisin ont même fait l'objet d'une adaptation en série , diffusée en France par France 3.Deux nouveaux titres sont prévus chez Albin Michel, traduits par Marilou Pierrat et Amélie Thomas, le T. 20, Voici veni la mariée et le T. 21 Trouble-fête, des aventures d’Agatha Raisin.