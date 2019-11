Macron, Trump : ces livres qui collent des sueurs froides au pouvoir...

oups... pixabay licence



Petit vent de panique cet après-midi à l’Élysée. Un très proche conseiller d’Emmanuel Macron appelle l’éditeur d’Alexandre Benalla pour lui demander un exemplaire du livre en ... PDF afin de l’envoyer au président à bord de son avion qui le ramène de Chine @RMCinfo — Jeremy Trottin (@Jeremytrottin) November 6, 2019

D’un côté, le président des États-Unis, qui sera l’objet d’un ouvrage anonyme, publié par le groupe Hachette — et qui résiste à la pression du Department of Justice, sommant de livrer le nom du coupable , de même que son texte. La justice américaine tente en effet d’impressionner l’éditeur, pour obtenir de lire le livre avant sa sortie — et éventuellement en caviarder quelques passages.S’il y a des informations classifiées, l’éditeur risque gros — de même s’il s’agit véritablement d’un membre de l’administration, ce dernier a des devoirs — notamment en matière de confidentialité. Or, à cette heure, Hachette Book Group refuse toujours les demandes de la Justice, et tient bon la barre.Surtout que la puissante American Civil Liberties Union s’est lancée dans la bataille, et qualifie les demandes de la Maison-Blanche de « totalement inappropriées et juridiquement sans fondement ».Et quoi ? La liberté d’expression serait-elle remise en cause ? Non, juste de la prudence juridique, évidemment… D’ailleurs, en France, on savourera l’ironie : par des méthodes différentes, le président français, alors en déplacement en Chine quand la nouvelle est tombée (tout est relatif dans le monde de l’information…), tente, lui aussi, d’accéder à un ouvrage pas encore paru.En effet, Alexandre Benalla — l’homme que les citoyens connaissent comme une sorte de « farce républicaine » — publie un livre de son cru : Ce qu’ils ne veulent pas que je dise, chez Plon. Et selon les informations de RMC, eh bien Emmanuel Macron aurait réclamé le PDF de l’ouvrage, pour le lire dans l’avion, sur le chemin du retour.Inquiétudes présidentielles, quant aux révélations de Benalla ? Celui qui écrit : « Je suis loin d’être le seul responsable de ce naufrage. Je suis le fusible utile du pouvoir » aurait-il des choses inavouables à confesser sur celui qui lui a accordé sa confiance ?« Ce livre est vide, aucune révélation : il n y’a absolument rien dedans », assure-t-on dans l’édition. Pourquoi le locataire de l’Élysée s’y intéresserait-il, d’ailleurs ? Probablement du fait des multiples effarantes affaires qui ont entouré le personnage de Benalla — révélations allant de Charybde en Scylla, et toujours se rapprochant du PR.Du côté de la maison d’édition, que ActuaLitté a tenté de joindre, aucune confirmation donnée à cette heure. « Il est évident que l’Élysée a dû demander à lire le livre », indique-t-on cependant. Par PDF, bien entendu, pour s’assurer de pouvoir le consulter sur son ordinateur — il faudra expliquer à l’entourage présidentiel qu’il existe un format EPUB, permettant un confort de lecture bien supérieur, et lisible sur tout un paquet de machines.Quant à ce que l’Élysée apprendra de ce poignant témoignage, nul doute que l’on n’en saura jamais rien : étrange d’ailleurs que celui qui est désormais baptisé « le troll du quinquenat », pourtant si proche du pouvoir, n’ait pas fait parvenir un exemplaire dédicacé à l’attention du président.Curieux de découvrir la prose de son collaborateur, au moins Emmanuel Macron a-t-il eu le bon goût de ne pas demander la version Kindle…