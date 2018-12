Madame “le” ou “la” ministre : l'Académie française va trancher

(photo d'illustration, Sorin Popovich, CC BY-NC-SA 2.0)

Plus violent encore que le débat sur l'usage de “auteure” et “autrice” , celui sur la féminisation de la fonction de « ministre » trouvera bientôt son épilogue. Ou, au contraire, un nouveau départ. L'Académie française annonce en effet qu'elle se prononcera le 7 février prochain sur les règles en matière de féminisation des titres et des fonctions.Le débat autour de l'usage de « Madame la ministre » refait régulièrement surface lorsqu'un député, par exemple, ou tout autre responsable politique, trouve malin d'appeler une femme politique ainsi. Dernier exemple en date, l'accrochage entre la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, et le député LR Gérard Longuet, le 20 novembre dernier au Sénat.Longuet avait donné du « Madame le ministre » et du « chère amie » pour interpeller Brune Poirson, laquelle ne s'est pas laissé faire et a gentiment renvoyé le sénateur dans les cordes.D'autres exemples éloquents de sexisme ordinaire ou de bêtise crasse émaillent régulièrement la vie politique française... Peut-être que l'Académie saura mettre un terme à de tels événements.Outre la présentation de ces conclusions, l'Académie présentera une plateforme inédite permettant de consulter les différentes versions de son célèbre dictionnaire, soit « un portail permettant la consultation de toutes les éditions du dictionnaire et l’accès, à partir d'une même interface, à d'autres ressources linguistiques, fruits des divers travaux de la Compagnie ».Depuis quelques années, l'Académie s'est lancé dans un exercice de modernisation de sa communication, notamment par son site internet et sa rubrique « Dire, Ne pas dire », qui aborde des erreurs communes de langage et d'écriture.