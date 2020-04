Madrigall et Interforum préparent la relance de l'activité en librairie

Julia Buchner, CC BY 2.0 (photo d'illustration)

SODIS et UD

Côté Editis-Interforum

La branche distribution de Média-Participations avait annoncé une reprise du travail dans ses entrepôts ce 20 mai — les sites ont été fermés au 27 mars. Deux autres structures viennent de communiquer aux libraires des éléments datés pour la distribution de livres.Côté Madrigall, on indique que les centres de préparation de commande de SODIS et UD sont désormais « en mesure de traiter les commandes de réassort ». Et ce, dès à présent pour tous les ouvrages stockés. Les expéditions aux libraires passeront par les prestataires Speed pour Paris IDF et DPD ou Geodis pour la province.En transitant par Dilicom, ou directement par mail auprès des interlocuteurs de SODIS et Union Distribution, les commandes pourront être envoyées.« Pour les libraires utilisant la plateforme Prisme, celle-ci ayant suspendu ses activités, il faudra au préalable nous faire parvenir un email nous confirmant que vous acceptez la livraison, et les frais de port afférents, par l’un de nos transporteurs précédemment cités », rajoute le courrier.Chez Interforum, on rappelle que le Syndicat de la librairie française ainsi que Fnac se sont prononcés en faveur d’un retour à l’activité en juin — d’autres enseignes, comme Cultura, Furet ou Decitre, opteraient pour « une reprise rapide des offices, comptant sur la nouveauté pour attirer les lecteurs ».De la sorte, les dates d’offices ont été modifiées : le premier office sera celui du 28 mai, avec ajout d’un autre le 16 juillet. Ce dernier « comportera un nombre de titres réduit de quasi-moitié comparé à un office de mai et nous ajoutons un office le 16 juillet », indique le distributeur.Pour la répartition des titres entre le 28 mai et le 16 juillet, « les titres dont les ventes sont fortes chez ces deux types de clients sont majoritairement programmés en juin ». Interforum évoque un équilibre difficile à trouver, avec des titres « grand public afin d’attirer des lecteurs dans les points de vente, librairies ou enseignes ».Quant à l’office du 19 mars, sacrifié sur l’autel du confinement, la situation est plurielle. « Il sera mis sur table lorsqu’il avait été réceptionné par les libraires. Lorsqu’il était resté chez le transporteur, comme c’est le cas à Paris, il sera livré. Les libraires qui avaient eu le temps de le retourner devront commander les titres en réassort, aucun tri des retours ne pourra être fait. Nous incitons évidemment tous les libraires à ne rien retourner à la réouverture », explique Interforum.Les représentants ne reprendront contact qu’à partir du 27 avril, et feront alors valider les quantités des offices post-confinement. « Les libraires auront également accès aux programmes via le site Interforum, et pourront prendre ou modifier les notés, avec validation de leur représentant. Nos représentants prendront soin de signaler les titres parus juste avant le confinement afin de leur donner une vraie vie. »Le plan de reprise a été a ainsi fait l’objet d’un échange avec les enseignes et le SLF, qui doit tenir ses adhérents informés. Interforum demande cependant de ne pas réaliser de retour systématique dès la réouverture, soulignant que des mesures financières en leur faveur ont été mises en place. Par ailleurs, « les offices de reprise réduits en nombre de titres et des reports jusqu’en 2021 conduisent à une année allégée en nombre de parutions ».