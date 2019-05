Magali Girodet élue présidente de la Commission Illustration du SNE

Magali Girodet DR



Durant le mandat de Nathalie Bocher-Lenoir, la commission illustration a entretenu un dialogue continu et essentiel avec les sources d’images tels que l’ADAGP, la BNF et les syndicats d’agences et de photographes, concernant le développement des usages numériques, et plus récemment la refonte du code des usages en matière d’illustration qui réaffirme le principe de protection des œuvres par le droit d’auteur photographique.Magali Girodet est devenue responsable du service iconographique des Editions Hatier en 2006, qu’elle a fait évoluer en pôle achat de droits images, textes, vidéos, sons. Ses expériences dans différentes structures, privées et publiques, lui ont permis de travailler aussi bien la recherche iconographique et multimédia que les outils d’archivage et d’indexation.Elle s’attache à transmettre les pratiques et notions d’iconographie aux futurs praticiens, et a notamment dispensé des cours d’iconographie au sein du Mastère spécialisé Management de l’édition de l’ESCP Europe/ASFORED.Pour Magali Girodet, « Nathalie Bocher-Lenoir a accompli un travail remarquable, de fond, discret et efficace, qui a notamment rendu possible l’élaboration en 2017 du nouveau code des usages en matière d’illustration photographique, confortant ainsi le partenariat entre le secteur de l’édition et celui de la production d’images dans un respect de dialogue ».Et d'ajouter : « Je souhaite poursuivre et développer les projets de la Commission Illustration pour permettre au secteur de l’édition de relever les nombreux défis auxquels il doit faire face : évolution de la pratique de la recherche iconographique face aux bouleversements technologiques, économiques et juridiques du marché des images. »