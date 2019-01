Maïa Wirgin nommée conseillère culture du Premier ministre

Directrice des affaires publiques de Paris 2024, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Maïa Wirgin prend, dès ce 15 janvier 2019, ses fonctions de conseillère culture et communication au sein du cabinet du Premier ministre Édouard Philippe.Avant d'intégrer l'équipe de Paris 2024, Maïa Wirgin fut directrice de cabinet du PDG de Radio France, puis secrétaire générale du groupe radiophonique public. Au cours de sa carrière, elle a occupé différents postes chez Public Sénat, à la Cour des Comptes et à la Mairie de Paris.Elle remplace Olivier Courson, producteur, président et chef de la direction de la société de production et de distribution StudioCanal jusqu'en 2015. Il avait rejoint le cabinet du Premier ministre en mai 2017.