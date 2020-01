Maintenir la précarité des auteurs pour garantir la bonne santé de l'édition ?

Janus devenu tricéphale - pixabay licence



Et pourtant, tout va bien, non ?

Le rapport Racine tant espéré

En période difficile, indiquait Vincent Montagne, la tentation « est grande de se tourner vers l’État et les pouvoirs publics pour légiférer, encore et toujours, pour mieux normaliser ». Quelques mois plus tôt, à l’occasion des États généraux du livre, une revendication était unanimement portée par les organisations d’auteurs et sociétés de gestion : 10 % de droits d’auteurs garantis, minimum. Une demande balayée sèchement par le président du SNE durant ses vœux.Pour l’heure, seule la Ligue des auteurs professionnels a répondu, officiellement. Dans une lettre ouverte adressée à Vincent Montagne, elle reprend : « Afin de garantir la bonne santé du secteur du livre, il serait donc nécessaire de conserver les choses en l’état actuel — à savoir le maintien des auteurs dans la précarité qui est actuellement la leur. »Un message « faux, inacceptable et uniquement bâti sur la défense des intérêts économiques des entreprises que vous représentez », reprend la Ligue. Et de pointer que plusieurs maisons parviennent à agir « dans le respect de leurs auteurs sans que cela ne nuise à leur croissance ». De même, « la grande majorité des autres maisons d’édition tirent largement profit de la précarité de leurs auteurs », alors même qu’ils sont à l’origine des œuvres publiées.Quelques chiffres émaillent le courrier, tirés du Baromètre des relations auteurs/éditeurs 2018 : les auteurs perçoivent 7,2 % de droits en moyenne, 25 % des créateurs n’ont pas d’à-valoir, et sur ceux qui en obtiennent un, il est inférieur à 3000 € pour 30 % d’entre eux.Or, si l’année 2020 sera consacrée à la bande dessinée en France, 53 % des auteurs de ce secteur vivent avec moins que le Smic, et la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Quitte à rester dans les chiffres, la Ligue reprend celui des 2,67 milliards € de chiffre d’affaires que brandit le SNE. Une somme « de poids dans les industries créatives, qu’il est indécent de qualifier de fragile au regard de la précarité galopante de celles et ceux qui sont à l’origine de cette vitalité économique et culturelle tant louée ».Selon l’analyse que propose la Ligue, « [l]a crise sociale et économique que traversent les auteurs et autrices est directement imputable à la politique de maisons d’édition désireuses de maintenir une situation d’exploitation des créateurs plutôt qu’un réel partenariat liant auteurs et éditeurs ».Surtout que le SNE sait œuvrer pour la défense du “droit d’auteur”, quand il s’agit de manœuvrer au niveau européen — mais également d’exploiter des œuvres sans avoir à demander l’autorisation des auteurs. Le cas de la numérisation d’ œuvres indisponibles par ReLIRE est plus que significatif.Mais la Ligue prend acte : le discours de Vincent Montagne était limpide et le refus de voir l’État intervenir « quand il s’agit de sauver nos métiers », tout autant. « Il est d’autant plus urgent que les pouvoirs publics légifèrent pour protéger davantage les créateurs et créatrices et leur donner enfin un cadre de travail digne », souligne alors l’organisation d’auteurs.Peut-être que le rapport Racine, tant attendu, et ses recommandations apporteront plus de précisions. Il devait être présenté mi-novembre, a finalement atterri sur le bureau du ministre en décembre, mais depuis, pas de nouvelles . La Ligue l’attend en tout cas de pied ferme, appelant au contraire de ses vœux l’intervention de l’État.Or, «s’il advenait que le rapport Racine soit amputé de mesures régulatrices, nous saurions que des pressions auront été exercées. La crise sociale, économique et administrative dans laquelle se trouvent nos populations professionnelles est sans précédent. L’heure est à la régulation pour davantage d’équilibre », conclut la lettre.