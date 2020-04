Maintenir le lien social avec les usagers : les services de la bibliothèque

Sophie Bib, CC BY NC ND 2.0



Vous lisez ? Prenez-vous en photo !



Vous ou votre famille profitez du confinement lié au COVID-19 pour lire ou relire, tout seul, ou ensemble ? Des BD, tout Proust, des polars pour s’évader, des contes pour enfants, des livres papier ou des e-books ? Le Service bibliothèques & archives de la Ville de Lausanne, en charge de la politique du livre, lance un appel à photo pour documenter le lien au livre que les lecteurs et lectrices ou d’ailleurs développent durant cette période de confinement.

Prenez une photo ou un selfie et envoyez-le à lire@lausanne.ch (taille limite 4 Mo) en indiquant le lieu (rue, lieu) et l’heure de la prise de vue, le prénom de la ou des personnes en train de lire, ainsi que le titre du ou des livres lus.

Les photos recueillies seront exposées du 26 août au 2 septembre durant Lire à Lausanne, l’événement qui marque la rentrée des éditeurs et auteurs lausannois au Forum de l’Hôtel de Ville.



Toutes les infos.

Livraison à domicile pour aînés et personnes vulnérables



Dès mardi 14 avril, les bibliothécaires proposent à leurs lecteurs et lectrices seniors ou à risques une livraison à domicile de documents (livres, presse écrite, DVD, etc.). Les demandes de livres ou documents disponibles à la Bibliothèque Chauderon se font par mail à bibliotheques@lausanne.ch ou par téléphone (021 315 69 50) les mardis et jeudis de 14 h à 16 h.



Les livraisons sont effectuées les mercredis et vendredis, selon un dispositif mis en place par la municipalité et par l’état-major Diam. Le catalogue des Bibliothèques de la Ville.



“Festivals dans le rétroviseur” sur la Web TV des Archives



Les festivals d’été auront-ils lieu ? Alors que le doute plane encore, la Web TV dédiée propose une mise en lumière d’images originales de festivals lausannois et romands. Concerts, coulisses, ambiance : cette collection intitulée « Festivals dans le rétroviseur » réunit plus de 200 archives filmées ou sonores datant des années 1990 à 2010.



Créée par l’archiviste audiovisuel Olivier Aeby, elle propose des focus sur le Festival de la Cité, le Cully Jazz Festival, le Festival de la Terre, Rock Oz'Arènes, Paléo Festival Nyon ou le Montreux Jazz Festival. Depuis près de 10 ans, la Web TV des Archives de la Ville valorise les documents audiovisuels produits ou recueillis, puis conservés par le service. Elle constitue un outil de traitement documentaire et de communication précieux.



À visionner ici.



Des conseils de bibliothécaires spécial confinement



Conseils de lectures et de formations, partages d’expériences culturelles en ligne, actualités du livre en Suisse romande et francophonie, rappel de la richesse du catalogue de livres numériques eBibliomedia : les bibliothécaires restent en lien avec leurs lectrices et lecteurs tant sur Signé Lausanne que sur le site des Bibliothèques de la Ville.