Malgré des contretemps, un jeu vidéo Harry Potter devrait sortir fin 2021

En 2018, une rumeur avait circulé sur le développement d’un jeu vidéo Harry Potter, avec quelques images préparatoires qui avaient suffi à attiser l’engouement des fans de l’univers de J.K.Rowling. D’après des sources proches du projet, le jeu serait bel et bien en préparation, et ce, malgré quelques complications liées à la crise sanitaire, ou encore à une éventuelle revente de Warner Bros Interactive Entertainment.

En octobre 2018, un utilisateur de Reddit avait partagé quelques images d’un jeu inconnu . Le gameplay montrait entre autres Poudlard, ainsi que la possibilité de créer et personnaliser son sorcier. Ces quelques secondes ont suffi à enflammer l’imagination des fans. Et pour cause, jusqu’alors les seuls jeux vidéo récemment annoncés dans l’univers Harry Potter sont réservés aux smartphones.La rumeur se fait de plus en plus insistante. Même si son existence n’a pas encore été reconnue par Warner Bros Interactive Entertainment, éditeur du jeu, deux personnes qui travaillent sur le projet et qui ont tenu à rester anonymes pour éviter de potentielles représailles, affirment que le jeu vidéo est bel et bien en préparation.D’après les premières informations révélées par Bloomberg , il s’agirait d’un jeu à gros budget, dans lequel il serait possible de devenir un sorcier et parcourir un vaste monde ouvert, qui comprendrait bien sûr la célèbre école de magie Poudlard et ses environs.Le jeu serait en développement au sein des locaux américains d’Avalanche Software. Pour rappel, le studio a été racheté par Warner Bros Interactive Entertainment en 2017, filiale de Warner Bros spécialisée dans la conception de jeux vidéo.D’après les sources de Bloomberg, les images qui ont circulé en 2018 seraient celles de la première version du jeu. Cependant, les rumeurs qui ont suivi seraient quant à elles fausses.