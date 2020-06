Malgré la crise sanitaire et économique, la fortune de Jeff Bezos se porte bien

Photographie : thierry ehrmann, CC BY 2.0

Merci de vous inquiéter, mais tout va bien : selon le groupe de réflexion Institute for Policy Studies (IPS), basé à Washington, les fortunes des milliardaires américains n'ont pas vraiment souffert des ralentissements économiques observés ces derniers mois, dans un contexte de crise sanitaire mondiale.Le think tank, qui étudie les inégalités sociales, économiques et environnementales, affirme que les fortunes additionnées des milliardaires américains — qui sont un peu plus de 600 — dépassent les 3,512 milliards de milliards (ou 3,5 trillions).L'Institute for Policy Studies affirme ainsi que les pertes mentionnées par la liste Forbes des milliardaires, publiée en mars dernier, ont été largement rattrapées en quelques mois, ceux-là même où la crise sanitaire aura été la plus violente. « Et nous maintenons que notre analyse est digne d'intérêt et significative, puisque la richesse des milliardaires s'accélère alors que d'autres font face à des pertes d'emplois, une baisse de l'épargne, les maladies chroniques et la mort », souligne l'IPS Jeff Bezos, PDG de la multinationale Amazon, dont la gestion de la crise sanitaire a été particulièrement critiquée, voire jugée en France , n'est pas le plus mal loti, loin de là. Individu le plus riche du monde, Bezos a vu sa fortune se contracter en même temps que les marchés financiers, pour mieux repartir : depuis le mois de janvier 2020, l'IPS estime que sa fortune a connu une croissance de 29,6 %. Et, selon le suivi proposé par Forbes, la fortune de Bezos a augmenté de 34 milliards $ depuis le 1er janvier.Un autre chiffre reflète la fortune colossale du fondateur d'Amazon, et sa croissance ultrarapide : en comptabilisant les pertes comme les gains, les 50 premiers milliardaires américains ont gagné 39 milliards $ depuis le 1er janvier 2020.