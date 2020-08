Malgré un cas de Covid, la ville de Paris garde la médiathèque Yourcenar ouverte

Photographie : médiathèque Marguerite Yourcenar, Paris (pedro layant, CC BY-SA 2.0)

Partout en France, les préfectures restent particulièrement attentives à la circulation du coronavirus, et les municipalités de même : à Marseille, deux médiathèques ont ainsi fermé leurs portes après un cas de Covid parmi les agents. À Paris, la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement, a aussi fermé de manière exceptionnelle fin juillet, après l'exercice d'un droit de retrait par les personnels La même situation se présentera-t-elle dans le 15e arrondissement de la capitale, au sein de la médiathèque Marguerite Yourcenar ? La ville confirme en tout cas auprès de ActuaLitté un cas de Covid chez un agent de l'établissement, placé en quatorzaine.Néanmoins, la médiathèque reste ouverte, nous indique-t-on : « Il n’y a pas de cas contact étroit avec les agents de la bibliothèque, toutes les mesures barrières ayant été respectées par l’agent et les autres agents de la bibliothèque. Il a néanmoins a été proposé aux autres agents de la bibliothèque de pratiquer un test si cela pouvait les rassurer. Rien n’indique d’ailleurs que cet agent a été infecté dans le cadre de son activité. »La ville de Paris précise encore que l'établissement a été complètement désinfecté « selon le protocole DILT [Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports, NdR], le SMP [service de médecine préventive] prévenu ».Le syndicat CGT Culture de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris pointe une attitude débonnaire de la mairie par rapport à ce cas de Covid parmi le personnel. D'après le syndicat , le Plan de Reprise d’Activité (PRA) adopté par la Ville de Paris pour préparer le déconfinement et la réouverture des établissements municipaux stipulait qu'un cas entrainerait la fermeture de l'établissement et la mise en quatorzaine du personnel...