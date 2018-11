Mali : le coût du piratage de livres pour les éditeurs devient vertigineux

Le Mali et ses éditeurs sont en proie à une vague de contrefaçon qui menace lourdement l’économie du territoire et des acteurs. Les conséquences de ce piratage s’élèveraient à 11 milliards de francs CFA – soit plus de 16,6 millions €. Un montant colossal en regard des ressources du pays.



(photo d'illustration) Agence Mediaprod, CC BY 2.0





L’organisation malienne des éditeurs de livres se tourne vers les pouvoirs publics, avec un sentiment d’impuissance. Outre les pertes évaluées, s’ajoutent au piratage près de 2 milliards de francs CFA de taxes que l’État ne perçoit pas. Hamidou Konaté et Sékou Fofana, président et secrétaire général de l’OMEL, ont consulté les autorités.

Certes, la politique concertant les manuels scolaires a permis à un plus grand nombre d’éditeurs de voir le jour, mais la contrefaçon qui sévit – et touche justement les manuels scolaires – devient un frein au commerce.

« Si ça continue comme ça, les éditeurs maliens vont finalement mettre la clé sous le paillasson, car il sera impossible pour nous de faire de nouveaux livres », indique le secrétaire général de l’OMEL.





Car, outre les conséquences économiques pour l’État et les éditeurs, on chiffre à 4 milliards de francs CFA les manques pour les imprimeries du pays. Et 1 milliard supplémentaire pour le Bureau malien du droit d’auteur.

Pour sortir de cette impasse, il est envisagé de constituer une centrale d’achat qui opérerait une régularisation, tout en incitant les éditeurs à se former en édition et communication.

