Malice et inventivité : quand les bibliothèques fourmillent d'idées

Médiatheque de Rochefort

Du territoire aux acteurs, en passant par les publics

Cette journée unique en son genre a pour but de rassembler les bibliothécaires de la région Nouvelle-Aquitaine et invite à découvrir et expérimenter de nouvelles relations et de nouveaux services aux publics en bibliothèque, pour un meilleur accès à la culture et à la connaissance.En 2015, la journée régionale de l’inventivité en bibliothèques a été conçue par un groupe de travail formé d’une quinzaine de responsables de bibliothèques territoriales de Nouvelle-Aquitaine. Les précédentes éditions ont rassemblé avec succès près de 200 bibliothécaires et élus à chaque fois.En 2019, 6 établissements présenteront leurs projets dont deux issus du partenariat noué avec la revue Livres Hebdo. Il sera évidemment possible de retrouver sur ActuaLitté les projets menés par les établissements, chaque semaine jusqu'à l'événement.Les bibliothèques présentent oralement des expériences où démarches collaboratives et participatives, transversalité, nouveaux médias, ancrage dans le territoire et patrimoine trouvent naturellement leur place à la médiathèque.La matinée sera marquée par l’intervention théâtrale de Titus sur « Les dangers de la lecture » et l’après-midi, une table ronde sur le thème « Élus et bibliothécaires, acteurs de la lecture publique : quel dialogue pour une dynamique conjointe ? » verront des élus et des bibliothécaires des communes de Saint-Valery-en-Caux, Guîtres, Beautiran, Niort et Monein échanger leurs expériences. Comme en 2018, en plus des projets inventifs exposés à l’oral par les bibliothécaires et leurs élus, des espaces de partage de compétences et d’expérience seront proposés par la création de « marmites ». Les « séances marmites » sont des ateliers de réflexion et accélérateurs de projets que les participants apporteront pour débattre et « cuire leurs idées dans les oreilles des autres » (Charles Baudelaire).La journée s’achèvera autour d’un dialogue entre Olivier Caudron, inspecteur général des bibliothèques et Érik Orsenna de l’Académie française.Le programme en détail se trouve à cette adresse Informations, réservations et renseignements à cette adresse