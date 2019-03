Malo Quirvane, éditeur engagé dans le négoce littéraire

Fondée par Édith de Cornulier (administratrice de la Société des Gens de Lettres), la maison se lance avec dix petits livres, pour inaugurer son catalogue. « Dix nouvelles naissent en ce mois de mars. Elles sont écrites par des auteurs chevronnés (Emmanuel Adely, Marie Sellier), des scénaristes de télévision (Mathieu Granier, Iris Ducorps) et des auteurs nés en même temps que la maison (Thomas Boudie, Jérémie Gallois) », indique la créatrice.La maison se spécialisera dans les nouvelles, affirmant ainsi « une plongée en littérature profonde, un oubli du monde au milieu du monde — dans le métro, à la pause-déjeuner, avant d’éteindre la lumière ».Le graphisme textuel a été confié à l’auteure et illustratrice Sara, qui compte une quarantaine d’ouvrages à son actif. La maquette est fondée sur l’épure radicale, où le blanc est silence pour faire du texte lui-même le visuel principal.Et de revendiquer des points cardinaux, au raisonnable nombre de quatre :: La Maison Malo Quirvane pratique des droits d’auteur élevés (14 ou 15 %), ainsi que d’une cession de droits limitée à dix ans, reconductible tacitement. Par respect pour les producteurs de la matière première du livre : les créateurs de textes.: La Maison Malo Quirvane organise sa production au sein de collections calibrées (Les Soirs Courts ; xvii ème ; Fragiles pouvoirs ; LS), dans lesquelles se glissent les auteurs qui acceptent ses invitations.: La Maison Malo Quirvane, une maison de négoce littéraire, pour marier le plus harmonieusement possible le commerce et la création.: Maison Malo Quirvane, des textes courts, à lire en douce, entre deux cavales, pour suspendre le temps et que jamais la littérature ne soit ensevelie sous le quotidien.Pour l'heure, la maison assure sa propre diffusion.