Manifestation Gilets jaunes : Paris ferme des bibliothèques par précaution

L’atmosphère de la semaine passée était lourde : vandalisme, agressivité, violence... Impossible d’imputer au mouvement des Giles jaunes, en soi, les conséquences de ces débordements. Les casseurs infiltrés n’avaient pas besoin d’un déguisement bien complexe pour profiter de l’occasion.





La manifestation du 8 décembre laisse tout de même entendre que les débordements ne sont pas derrière nous. Or, si les rues de la capitale portent encore les stigmates de cette déferlante, celle qui approche fait craindre que l’intensité puisse encore monter d’un cran.



La mairie de Paris vient d’annoncer que pour protéger les établissements, mais également les personnels et les visiteurs, plusieurs bibliothèques situées sur le parcours de la manifestation, vont fermer.



Au total, ce sont près de 35 établissements qui, préventivement, maintiendront leurs portes closes. La liste communiquée par la mairie est la suivante :



OUEST

8e arr : Courcelles (17 ter Avenue Beaucour) et Europe (Mairie du 8e)

16e arr : Germaine Tillion (6 rue du Commandant Schloelsing) (annulation du concert en partenariat avec le CMA16 l’après-midi)

17e arr : Edmond Rostand (11 rue Nicolas Chuquet)

7e arr : Amélie (164 rue de Grenelle) et Saint-Simon (116 rue de Grenelle)



CENTRE

1er : Canopée, MMP et Truffaut (Canopée les Halles)

2e : Delbo (2 Passage des Petits-Pères)

3e : Audoux (10 rue Portefouin) (spectacle enfant prévu l’après-midi + conférence l’après-midi également) 4e : Rimbaud (Mairie du 4e) (conte l’après-midi), BHDV, BHVP (rue Pavée) et Forney (1 rue du Figuier)



OPERA GRANDS BOULEVARDS

9e arr : Chaptal (26, rue Chaptal) /Valeyre (24 rue de Rochechouart)/ Drouot (11 rue Drouot)



REPUBLIQUE — Nation

10e arr : Lancry (partage le bâtiment avec un CPA — 11 rue de Lancry)

11e arr : Parmentier (20 bis avenue Parmentier)

20e : Assia Djebar (107 rue de Lagny)/Louise Michel (29 Rue des Haies)



QUARTIER LATIN + SUD

6e arr : Malraux (112 rue de Rennes)

5e arr : Rilke (88 boulevard du Port Royal)/ Buffon (15 bis rue Buffon) (spectacle pour enfants l’après-midi) / Heure Joyeuse (6 rue Saint Severin)/ Arkhoun (74 rue Mouffetard) (heure du conte dans les locaux du Mouffetard le matin)/ Bilipo (48 rue Cardinal Lemoine)

14earr : Brassens (38 Rue Gassendi)

13e arr : Glacière — Marina Tsvetaïeva (132 rue de la Glacière)/Italie (211 boulevard Vincent Auriol)



SUD EST

12e arr : Diderot (42 avenue Daumesnil)/Saint-Eloi (23 rue du Colonel Rozanoff)/H Berr (70 rue de Picpus) (annulation du concert à 18h)



Notons également que la Bibliothèque nationale de France sera aussi fermée ce samedi 8 décembre, suivant le mouvement des musées et autres institutions parisiennes.



De l'Elysée aux librairies...



Du côté de l’Elysée, on redoute également des violences, considérant – chiffres et estimations livrés par l’exécutif – que plusieurs milliers de personnes se rendront à Paris avec l’intention de casser. « Après différents échanges et un tour d’horizon, le Président, lucide sur le contexte et la situation, ne souhaite pas mettre d’huile sur le feu et par conséquent n’a pas l’intention de s’exprimer avant samedi », a simplement déclaré à l’AFP le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand.



Mais du côté des libraires parisiens, l’ambiance n’est pas forcément plus sereine : « Le passage du cortège à proximité, en regard de ce que l’on a vécu la semaine passée, rend cette fin de semaine particulièrement stressante », nous indique une libraire. « J’ai vu que la manifestation passerait à proximité, j’ignore quelles précautions il faut prendre, mais tout cela est un peu crispant. »





Mise à jour - 7/12 - 18h38 - Communiqué du Ministère de la Culture



Le Ministère dans un communiqué annonce la fermeture des établissements culturels parisiens pour la journée du 8 décembre



Les manifestations qui auront lieu ce samedi 8 décembre sur l’ensemble du territoire conduisent le ministère de la Culture à prendre des mesures de précaution.



La protection des agents, des publics, des œuvres et des monuments constitue une priorité essentielle du ministère de la Culture.



En conséquence, Franck Riester, ministre de la Culture, a décidé que les établissements et lieux culturels du ministère de la Culture situés à Paris seraient fermés au public durant la journée du samedi 8 décembre.



Les établissements et lieux culturels du ministère situés hors de Paris pourront être ouverts au public après une concertation avec l’autorité préfectorale et les acteurs locaux concernés. La situation devra être réévaluée en temps réel.



La cellule de gestion de crise du ministère a été activée afin de pouvoir prendre les décisions qui s’imposeront.

Franck Riester, ministre de la Culture, tient à rappeler à l’ensemble des médias et des plateformes de diffusion d’informations leur responsabilité particulière, à l’heure où les fausses informations sont légion et peuvent contribuer à accroître les tensions. L’ensemble de la profession a un devoir de vigilance et doit toujours faire prévaloir la vérification des faits.