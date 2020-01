Manifestation littéraire : quelle rémunération pour les auteurs ?

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



• François Nacfer, responsable de la formation SGDL (Société des Gens de Lettres), association de promotion du droit d’auteur et de défense des intérêts des auteurs

• Adrien Tomes, auteur, écrivain public et traducteur, administrateur de la Charte des Auteurs et Illustrateurs, association dont l’objectif est de défendre les droits des auteurs et illustrateurs jeunesse et de valoriser la littérature jeunesse

• Isabelle Dubois. Chargée d’administration et de communication de la Charte des Auteurs et Illustrateurs.

• Anaïs Billaud, directrice du Festival Rue des livres.

Avec le prélèvement à la source des impôts, de nouvelles recommandations tarifaires émanant de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, ainsi que de la SGDL, ont fusé. L’organisme Livre et Lecture propose aux auteurs, mais également porteurs de manifestations et événements littéraires, de prendre part à une journée de formation.L’idée est de donner les clefs pour une mise en conformité, tout en répondant à des questions pratico-pratiques : note de droit d’auteur, honoraire ou salaire, pour la rémunération ? Et par extension, quel montant ? La journée sera ponctuée d’intervention et de retours d’expériences, partagés avec chacun.Les intervenants seront :La rencontre s’effectuera au pôle associatif de la Marbaudais, 32 rue de la Marbaudais, 35700, Rennes. Elle se déroulera le 13 mars, de 10h à 16h. Inscription gratuite : mj.letourneur@livrelecturebretagne.fr