Manifestations, événements : comment rémunérer les auteurs ?

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Programme

La journée professionnelle se déroule le le mercredi 15 mai 2019 à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen, de 10h à 16h30.Accueil caféRéformes 2019, quels changements pour les auteurs et les diffuseurs ?Avec François Nacfer, responsable formation à la Société des Gens de Lettres (SGDL), et Guillaume Nail, auteur et scénariste, président de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesseDéjeuner commun (buffet payant sur inscription)Visite de la bibliothèque (sur inscription)Échanges interprofessionnels sur la question de la rémunération des auteursAvec Cécile Roumiguière, autrice, invitée à Époque, Carole Zalberg, autrice et secrétaire générale de la SGDL, Élisabeth Belna, organisatrice du salon Lire à Pont l’Évêque, et Marie-Reine Casali, responsable de l’action culturelle des bibliothèques de CaenPrésentation de la Charte nationale des manifestations littérairesPar Sophie Fauché, chargée de projets librairies et manifestations littéraires à Normandie Livre & LectureLes tables rondes sont modérées par Dominique Panchèvre, directeur de Normandie Livre & Lecture.