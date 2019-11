Manifestations littéraires : journée de rencontres professionnelles à Cognac

fourthandfifteen, CC BY 2.0 (Cognac - photo d'illustration)





Cette rencontre est consacrée aux organisateurs de manifestations de notre territoire et leur permet de se retrouver, d’appréhender la dimension régionale de leur manifestation, de réfléchir ensemble aux problématiques liées à leurs actions, de venir chercher des informations pour mieux organiser leurs manifestations.Cette journée est également l’occasion de prendre des informations d’ordre général sur les accompagnements possibles, d’échanger autour de problématiques précises, de faire avancer les chantiers communs, travaillés dans le cadre d’ateliers.Le matin sera consacré à la présentation de la SOFIA, ses missions, son action culturelle ainsi que des aides du CNL : critères d’éligibilité, renforcement de l’accompagnement aux auteurs dans le cadre de l’aide aux manifestations littéraires. Puis, la Région nouvelle-Aquitaine présentera l’appel à projet mutualisation de la région.La fin de la matinée sera consacrée à la Charte régionale des manifestations littéraires et au label « Manifestation littéraire de qualité en Nouvelle-Aquitaine ». Ce sera l’occasion de découvrir l’affiche réalisée par l’agence et de faire des propositions sur son utilisation, et d’assister à la 1ère signature de la Charte régionale des manifestations littéraires en Nouvelle-Aquitaine par Littératures européennes Cognac.Un rendez-vous organisé par l’URSSAF sur La déclaration des droits d’auteurs ou revenus accessoires , où en est-on ? se déroulera en début d’après-midi, suivi par un dialogue entre la librairie et les manifestations littéraires pour comprendre les contraintes de chacun et trouver des complémentarités et des outils communs.Le programme complet de cette journée est disponible ci-après.