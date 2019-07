Manifeste en faveur d'une plus grande diversité dans les livres jeunesse

À l'origine, la campagne a débuté sur Twitter. Suite à la BookCon de 2014, des auteurs et éditeurs, dont Ellen Oh, ont commencé à protester contre le manque de diversité ethniques dans la littérature pour enfants, via Twitter en utilisant le hashtag #WeNeedDiverseBooks. Une organisation à but non-lucratif a rapidement vu le jour.Depuis, l'organisme agit aux États-Unis pour promouvoir la représentation des BAME dans les livres jeunesses. Elle offre notamment des subventions pour les auteurs en herbe issus de communautés marginalisées qui voudraient être publiés, un programme de parrainage et un prix. Elle publie également une liste de livres avec des personnages issus de milieux marginalisés aux bibliothécaires, enseignants et parents.Lors de la soirée de lancement de la nouvelle filiale, We Need Diverse Books UK, Aimée Felone, co-fondatrice de l'éditeur Knights Of, une maison d'édition inclusive, a déclaré : « En tant qu'éditeur, on nous dit que nous faisons de bonnes choses [pour améliorer la diversité et la représentation], mais nous n'en faisons pas assez comme industrie. Les éditeurs veulent plus de collaboration. »En effet, le projet souhaite, comme son homologue américain, réunir des partenaires dans l'industrie de l'édition, et cherche des soutiens en terme de personnel et de production.« En tant qu'industrie, nous n'en faisons pas assez pour améliorer la statistique du 1 % », a déclaré Felone, suite à une enquête de la CLPE (Centre For Literacy In Primary Education) qui montre que seulement 1 % des livres pour enfants publiés au Royaume-Uni en 2017 avaient un personnage principal BAME. Elle poursuit : « Ça ne peut pas être que Knights Of [qui agit], toute l'industrie doit y participer. »We Need Diverse Books UK a également invité toutes personnes qui voudraient se porter volontaire pour rejoindre l'organisme à les contacter.Via The Bookseller