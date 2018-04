Manuel Valls et Patrick Grainville invités de “Livres & Vous”

Chaque semaine, Adèle Van Reeth reçoit dans « Livres & Vous » une personnalité de l’art, de la pensée ou de la politique, pour une discussion intime sur les livres qu’ils ont écrits et ceux qui les ont construits. Le dialogue entre des invités de différents horizons donnent parfois lieu à des échanges inattendus : ce 6 avril, ce sont Manuel Valls et Patrick Grainville qui feront face à Adèle Van Reeth.









Peinture et politique sont au sommaire de « Livres & Vous » ; avec un ancien premier ministre, Manuel Valls, et un nouvel académicien : Patrick Grainville.

Tous deux passionnés par l'histoire de la République et l'histoire de l'art, Adèle Van Reeth se balade avec eux à travers les Nymphéas de Claude Monet à l'occasion de la sortie du livre de Patrick Grainville, Falaise des fous, au Seuil, et à travers la mémoire politique de Manuel Valls (Georges Clémenceau, André Malraux), ses lectures d'enfances (Jules Verne, Tintin) et plus tard les Russes (Tolstoï, Dostoïevski)...

L'émission est à voir le vendredi 6 avril à 22h, puis à revoir le dimanche 6 mai à 17h.