Manuscrit Story #10 (épilogue) : Comment j'ai renoncé à chercher un éditeur

« Le grand public n’a aucune idée du parcours du combattant que représente la recherche d’une maison d’édition. Même pour un auteur disposant de certaines références, c’est la phase qui peut s’avérer la plus frustrante, la plus ingrate », expliquait Marc Varence le 10 février 2016, en entamant ses démarches.Voici sa conclusion.Trois longues années… dont près de deux rangé au fond d’un tiroir, comme le bon vin élevé en fût de chêne. Que de modifications, d’aménagements, d’améliorations, de lectures pour enfin dévoiler au public cette contre-utopie qui laisse entrevoir une suite menée tambour battant.La question que je me pose est la suivante : “Faut-il reprendre tout à zéro ? Faut-il réimprimer une vingtaine de manuscrits et les déposer une fois de plus chez les éditeurs ?”Non.Le produit est fini, sans leur aide. Lorsque le manuscrit était à l’état de “brouillon”, aucun de ces professionnels “éclairés” n’a décelé le potentiel de l’ouvrage. Aucun de ces Parisiens n’a cru bon de “creuser” plus avant, de s’intéresser au pitch. On préfère encenser un détenteur de prix Goncourt aux propos vulgaires et aux cheveux filasse, façon spaghettis trop cuits, qui aurait soi-disant imaginé la pseudo-révolution des Gilets jaunes avant que celle-ci ne décore les monuments parisiens. On préfère publier du connu, du déjà cuisiné à toutes les sauces ou du sordide consommé, digéré. Il est évidemment plus facile d’en estimer les tirages… et les recettes.En acceptant de se prêter au jeu du candidat, du sous-fifre, l’auteur rampe littéralement aux pieds des éditeurs, des diffuseurs et des libraires. Sans tous ces maillons de la chaîne du livre, rien n’est possible, rien n’est envisageable.Et pourtant…Si l’on décortique le prix d’un ouvrage broché en grand format, il faut débourser entre 18 et 25,00 euros, voire plus encore. Ce tarif s’explique par les nombreux intermédiaires qui doivent se nourrir au passage, ne laissant à l’auteur que les miettes. Et encore, quand l’éditeur daigne régler ses auteurs, ce qui n’est pas forcément toujours le cas. Le comble, c’est qu’avec autant d’intermédiaires, aucun n’y trouve vraiment son compte, excepté le transporteur qui rafle la mise à l’aller et bien souvent... au retour.Voilà pourquoi, après mûre réflexion, je me tourne vers le géant amazonien. Même si cela sous-entend que l’auteur est livré à lui-même, qu’il doit s’occuper de la mise en pages, de la couverture, de la promotion, de l’organisation de dédicaces, de présences en salons et festivals, sans oublier la revente éventuelle de droits. Les chances de succès sont bien évidemment limitées, mais le sont-elles moins en voyant son titre figurer dans le catalogue d’une maison d’édition ? Rien n’est moins sûr.Mes propos sont durs et quand certains libraires pleurent en rejetant la faute sur le géant de Seattle, je me dis qu’ils ont loupé le coche, car ce sont eux les mieux placés pour aider les auteurs auto-publiés. Les éditeurs traditionnels passent aussi à côté d’occasions... Bien sûr, il existe encore des éditeurs et des libraires passionnés qui font un boulot exceptionnel, mais j’ai l’impression que certains renoncent, épuisés, quand d’autres finissent par rejoindre les mastodontes pour enfin couler des jours plus sereins.L’idéal serait peut-être de revenir au circuit court, à l’instar de l’agriculture qui voit le producteur écouler de plus en plus ses fruits et légumes directement auprès du consommateur. Aujourd’hui, l’auteur a presque peur de franchir les portes d’une librairie. Neuf fois sur dix, il en ressort désappointé.Amazon a eu du génie en se substituant au libraire, à l’éditeur, à l’imprimeur, au transporteur et au banquier. On peut fustiger cette multinationale — à raison —, force est de reconnaître que leur pouvoir de séduction est de plus en plus important. L’auteur peut contrôler ses ventes en temps réel, faire imprimer des ouvrages à prix coûtant, tout en n’étant pas obligé de patienter des plombes pour obtenir satisfaction.Voilà, le dernier épisode de “ Manuscrit Story ” s’achèvera sur une note positive, car Le premier volume de la série DYSTOPIA, intitulé “Le Polygone” est en vente sur Amazon Cette contre-utopie — ou dystopie — dénonce les dérives de notre société de consommation, et les immenses défis qu’il nous faut absolument prendre à bras le corps, sous peine de connaître la réalité décrite dans ce roman...Bonne lecture et d’avance, mille mercis pour votre soutien...