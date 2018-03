Marc Levy : un nouveau roman en mai, Une fille comme elle

C’est RTL qui lâche l’information : le prochain roman de Marc Levy, son 19ème, paraîtra le 22 mai aux éditions Robert Laffont. Il aura pour titre "Une fille comme elle" et l'action de ce suspense sentimental se déroulera à New York.

crédit Christian Geisselmann



Le 5 avril, sortira également en version poche La dernière des Stanfield, aux éditions Pocket. Le pitch : « Elle est journaliste et vit à Londres. Il est ébéniste et vit au Québec. Tout les oppose, et pourtant... ils vont découvrir qu'un secret de famille lie leurs destins. Entre suspense et émotion, un jeu de piste haletant, un mystère qui hante trois générations. »

Selon le baromètre établi par Le Figaro, avec GfK, Marc Levy était le quatrième plus grand vendeur de romans en France, avec 761.900 exemplaires vendus sur l’année 2017.