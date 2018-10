Marcel Gotlib donne son nom à la bibliothèque du Vesinet

Marcel Gotlib, homme d’humour, de dessins, créateur de Gai Luron, n’aurait rien à voir avec l’enfance ? C’était tout l’objet de la polémique qui surgit en avril dernier. Il était en effet question de donner le nom de l’auteur à la bibliothèque du Vésinet. Les réticences vaincues, le talent reste.





Dingodossiers - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La maire adjointe à la culture de la ville, Catherine Politis, avait pourtant eu une brillante idée : des Rubrique-à-Brac aux Dingodossiers, en passant par les multiples déclinaisons d’un humour loufoque, Gotlib a su parler à toutes les générations. Chacune étant en mesure de le lire avec une profondeur variable.

Sauf qu’en avril dernier, les protestations s’élevaient : Gotlib n’était pas compatible avec l’enfance, public, pourtant, cible d’un établissement comme une bibliothèque.

Le dessinateur, mort en décembre 2016, méritait pourtant bien cet hommage — outre qu’il ait vécu dans cette commune (Yvelines, 78), durant une cinquantaine d’années. La polémique fit long feu, dans tous les cas, puisqu’un vote au conseil municipal entérina la décision, une fois pour toutes.



Le Parisien s’est rendu à l’inauguration du lieu, où une exposition consacrée à l’auteur était proposée. En complétant les propres fonds documentaires dont elle disposait, la bibliothèque a en effet mis en place tout un parcours qui s’appuie sur des planches originales. Le changement de nom fut officialisé à cette occasion.





En présence de sa veuve, Claudie et de leur fille, Ariane, c’est un hommage à hauteur d’homme, en présence de plusieurs personnalités comme le chanteur Richard Gotainer : « Gotlib, c’est la culture avec un grand C », assène-t-il. Et d’assurer que, comme bien d’autres, il a « tout lu sur les cabinets ».