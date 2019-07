Marchés publics : les appels d'offres pour livres non scolaires en détail

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Recommandations, nouvelles formalités et procédure négociée seront traitées durant cet atelier collectif animé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.En avril 2016, le seuil de dispense de procédure des marchés publics de livres non scolaires a été établi à 90 000 € HT. Ce relèvement du seuil représente une opportunité nouvelle pour les bibliothèques comme pour les librairies de travailler dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.Afin d’accompagner ce relèvement, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, publie une nouvelle ressource dédiée Mon marché public d’achat de livres non scolaires inférieurs à 90.000 € HT par étapes, et organise une série d’ateliers pratiques en 2019. Après un premier rendez-vous à Aix-les-Bains (Savoie) le 11 février 2019, l’agence propose une nouvelle rencontre à Francheville en partenariat avec la Médiathèque de Francheville.Recommandations, préconisations, nouvelles formalités, procédure négociée, etc. seront abordées durant cet atelier pratique dont l’objectif est de faire le point sur le relèvement du seuil de dispense de procédure des marchés publics de livres non scolaires et de favoriser le passage aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalables.Entre 11h et 12h30 sera donc présentée la nouvelle publication Mon marché public d'achat de livres non scolaires inférieurs à 90.000€ HT par étapes et des rappels essentiels sur le relèvement du seuil et la procédure négociée.En après-midi, c’est un atelier pratique, “Mon contrat idéal”, qui fera l’objet des discussions.L’occasion de mettre en pratique les recommandations du ministère de la Culture et rédiger votre contrat idéal ! Le formulaire d’inscription est ici (limité à 25 places)