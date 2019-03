Marco Balzano : l'Italie, demeurer dans un pays qui n'existe plus

Marco Balzano - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Marco Balzano - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Une disparition, à l'origine du texte

Un cri de résistance : Resto qui !





librairie Georges - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



librairie Georges - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En hommage aux ignorés de l'Histoire

Un programme d’échange culturel franco-italien mettant à l’honneur des auteurs qui avaient fait le déplacement. Ce 16 mars, au matin, c’est une trentaine (peut être un peu plus ?) de personnes qui avaient fait le déplacement pour venir écouter Marco Balzano parler de son dernier roman paru chez Philippe Rey, Je Reste Ici (lire la chronique) Un roman qui a trouvé son origine dans la découverte, par l’auteur, d’un site touristique exceptionnel sur le lac de Resia (en région Haut-Adige) : un lac artificiel au milieu duquel pointe vers le ciel le campanile aux pieds noyés de l’ancien village de Curon, lui, totalement disparu sous la montée des eaux quand le barrage a été mis en service.C’est le paradoxe de l’insouciante promenade touristique sur les bords du lac et des drames associés à l’ennoyage d’un village pendant une période tragique où cette ancienne région du Tyrol Autrichien est devenue Italienne après la fin de la Première Guerre mondiale et a vu les fascistes mussoliniens venir interdire l’usage de l’allemand jusqu’à « italianiser les prénoms des défunts sur les pierres tombales des cimetières », qui a conduit Marco Balzano à prendre la plume pour écrire une histoire qui n’est pas enseignée dans les manuels scolaires.Aujourd’hui, le campanile n’est plus un doigt accusateur qui perce la surface de l’eau du lac car ce vestige du passé a été apprivoisé pour n’être plus qu’une insolite image touristique.Au départ, le titre du roman devait être « Il paese ché non c’é più » (« Le Pays qui n’existe plus »). Et puis, au fur et à mesure des recherches entreprises par l’auteur pour asseoir son roman, quand les drames lui ont progressivement éclaté au visage, c’est la photo d’une vielle femme de plus de quatre-vingts ans, grimpée sur la table de sa cuisine et qui crie par la fenêtre Resto qui (« Je reste ici ») alors que cette résistance désespérée ne peut se terminer autrement que par une évacuation forcée, qui va le pousser à donner plus de profondeur à son ouvrage.C’est ainsi que naît le personnage de Trina (du nom même de la vielle dame de la photo) dont il va faire un symbole de résistance dans la recherche de la dignité quoi qu’il arrive. : lutter jusqu’au bout. Résister. Continuer une école allemande clandestine. Lutter contre le fascisme et le racisme.Au travers de Trina ; Marco Balzano ambitionne, par la littérature, de redonner leur dignité à tous ces gens ignorés de l’Histoire du pays. Comme c’est le cas partout où un rouleau compresseur économique et politique n’a eu de cesse d’écraser dramatiquement des petites gens.Au jeu des questions et des réponses, Marco Balzano a levé le voile sur sa démarche d’écriture (quasi d’enquêteur) qu’il a aussi pratiquée pour raconter l’histoire de ces enfants du Sud pauvre de l’Italie, venus dans le Nord industriel pour tenter d’y trouver, seuls, un autre avenir que leurs familles restées au pays (en Campanie, Sicile, Calabre...) ne pouvaient pas leur offrir. Histoire magnifiquement racontée dans son autre roman également paru chez Philippe Rey, Le Dernier Arrivé.L’exil – dans Le Dernier Arrivé (lire la chronique) – et l’ancrage dans les racines – avec Je Reste Ici : Marco Balzano laboure des sujets profondément humains, profondément actuels avec une simplicité et un sourire magnifique. Dans l’assemblée, je ne crois pas me tromper en disant qu’il nous a tous conquis.Merci et bravo à l’Association Notre Italie pour ce nouveau festival