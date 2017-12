Margaret Atwood, personnalité de l'année 2017 avec La servante écarlate

Faut avouer que quand Amazon s’y met, le marchand sort de jolies choses. Pour preuve, ce top des meilleures ventes de livres 2017, mis en ligne récemment. Sans même attendre les ventes de Noël, c’est d’ores et déjà The Handmaid’s Tale – La servante écarlate en VF – de Margaret Atwood, qui prend la tête.







Le roman dystopique, publié pour la première fois en 1985 l’emporte manifestement haut la main dans la catégorie fiction, pour les meilleures ventes 2017. Pas vraiment étonnant : avec la sortie de la série diffusée sur Hulu aux États unis, puis OCS Max en France, le livre a bénéficié d’un éclairage pharaonique.

Il compte d’ailleurs dans plusieurs sélections des rédactions de France, dans le palmarès des meilleurs livres de l’année 2017. 32 ans après sa sortie, La servante écarlate fait toujours recette... Pour preuve, d’ailleurs, l’édition collector sortie chez Robert Laffont, dans la collection Pavillons Poche.

En outre, Margaret Atwood avait joué à plusieurs reprises le jeu médiatique, notamment dans une interview réalisée par l’actrice Emma Watson, particulièrement suivie. L’auteure est d’ailleurs devenue ambassadrice de bonne volonté d’ONU Femmes.

De son côté Emma Watston, ex-Hermione de Harry Potter, avait organisé un gigantesque bookcrossing dans Paris, avec des livres d’Atwood. Et comme si cela ne suffisait pas, La servante est devenue le symbole de la lutte aux États-Unis pour la défense du droit à l’avortement.

Pour la suite, c’est Stephen King qui prend la 2e place des meilleures ventes de fiction, avec It – qui a également bénéficié d’un magnifique reboot au cinéma. Et à l’exception de la 4e place, occupée par A Game of Thrones de George RR Martin, c’est Harry Potter que l’on retrouve massivement dans le classement – 4 tomes sont dans le top 10.

Chose amusante, Harry Potter and the sorcerer’s Stone, est, dans sa version audio, le livre le plus écouté sur l’enceinte Alexa. La machine est en effet en mesure de pouvoir lire des livres, qu’ils soient en format numérique ou audiobook. On pourra retrouver la page de présentation dynamique à cette adresse.

Et pour finir sur La servante écarlate, ce fut le troisième livre le plus attendu par les clients d’Amazon. Et dans sa version numérique, il a dominé les ventes Kindle dans tous les États – sauf en Utah. Considérant les parts de marché d’Amazon dans le domaine du livre aux USA, on est en droit de se demander si le roman d’Atwood n’a pas été tout bonnement le livre le plus sollicité de l’année, sur le territoire...







Margaret Atwood, trad. Michèle Albaret-Maatsch – C’est le cœur qui lâche en dernier – Editions Robert Laffont – 9782221192092 – 22 €

Margaret Atwood, trad. Sylviane Rué – La servante écarlate, édition de luxe – Editions Robert Laffont, Coll. Pavillons Poche – 9782221203323 – 12,50 €