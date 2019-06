Margaret Atwood publie “Les Testaments”, suite de “La Servante écarlate”

Il s’agit ni plus ni moins que de la suite de La Servante écarlate, qui s’est écoulée à 320 000 exemplaires. D’ailleurs, pour l’occasion, une réédition du roman sortira avec une préface inédite de la romancière. En voici un extrait.« J’ai commencé [La Servante écarlate] à Berlin Ouest, en 1984 — oui, George Orwell regardait par-dessus mon épaule —, sur une machine à écrire allemande que j’avais louée. Le Mur était tout autour de nous. De l’autre côté, il y avait Berlin Est, et aussi la Tchécoslovaquie et la Pologne, que j’ai visité tous les trois à l’époque.Je me souviens de ce que me disaient les gens, et de ce qu’ils ne me disaient pas. Je me souviens des pauses significatives. Je me souviens que j’étais moi-même obligée de faire attention à ce que je disais, de peur de mettre quelqu’un en danger par inadvertance. Tout cela s’est retrouvé dans mon livre. »Quant aux Testaments, sortie mondiale en anglais et en septembre (oui, c'est un zeugma), il se déroule quelque temps après la fin de La Servante. Nous retournons à Gilead quinze ans après avoir laissé Defred à son avenir incertain, grâce aux témoignages explosifs de trois narratrices.Lorsque les portes du fourgon se referment sur Defred, à la fin de La Servante écarlate, les lecteurs n’ont aucune idée de ce que lui réserve l’avenir : la mort ou un nouveau départ. Les Testaments apportent enfin une réponse à leurs questions.[à paraître 7/11] Margaret Atwood, trad. Sylviane Rué – Les Testaments – Robert Laffont – 9782221243114 – 22 €