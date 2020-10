Mariah Carey : les mémoires sans “Fantasy” de la chanteuse

Victime de violence domestique quand elle était jeune, fille d’un couple mixte (père noir, mère blanche), elle se souvient que le racisme est un sentiment qu’elle a rapidement découvert. C’est aussi l’enfance avec une sœur devenue toxicomane et suicidaire qu’elle a traversée. Au sein d’une famille dysfonctionnelle, comme elle la décrit, elle se présente comme la victime idéale pour des agresseurs de toutes sortes.Elle révèle également que ce sont les Beatles qui lui ont enseigné… le sens du business. Adolescente, elle s’était vu offrir un contrat de 5000 $ pour l’enregistrement d’une de ses chansons, All In Your Mind, qui aurait accompagné une bande originale de film. Mais un documentaire sur les quatre garçons britanniques, visionné quelque temps plus tôt, lui a rappelé l’importance de conserver les droits sur ses productions… Alors que les Beatles n’étaient plus propriétaires de l’ensemble de leurs chansons.Si l’on fouille encore un peu, on découvre que son premier mari était quelque peu castrateur et jaloux… au point qu’elle ne pouvait pas se rendre librement dans un Burger King quand elle le souhaitait. Terrible !Mais ce qui ravira les fans, c’est la découverte d’un album enregistré dans le plus grand secret : Daydream, en 1995. Un album de rock alternatif, à tendance grunge, où elle campait un personnage gothique, maussade et sombre. Une chanson jetée sur le papier en quelques minutes et voici comment Chick, le pseudo choisi pour le disque, a connu une brève carrière…Infidélités, racisme, carrière fulgurante, toute la vie — ou ce qu’elle aura bien voulu en dévoiler, se présente dans le livre The Meaning of Mariah Carey, publié chez Pan Macmillan.« Il m’a fallu toute une vie pour avoir le courage et la lucidité nécessaires pour écrire mes mémoires. J’ai envie de raconter l’histoire de ces moments — les bons et les mauvais, les triomphes et les échecs, les débâcles et les rêves, qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd’hui », explique-t-elle.« Ce livre est composé de mes souvenirs, mes mésaventures, mes luttes, ma survie, mes chansons. Sans filtre. J’ai plongé loin dans mon enfance et j’ai donné toute la voix dont cette petite fille effrayée au fond de moi avait besoin. J’ai donné la parole à l’adolescente abandonnée et ambitieuse, et à la femme trahie et triomphante que je suis devenue… »via BBC