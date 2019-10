Marie de Laubier, directrice chargée des collections de la BnF

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La directrice des collections de la BnF « dirige et anime la direction des collections, qui comporte plus de 1 100 agents : agents relevant des corps des bibliothèques, des métiers d'art, des corps d'études et de recherche, personnels administratifs, ces agents étant titulaires ou contractuels ».Le poste était vacant depuis le mois de mai 2019, avec la nomination de Denis Bruckmann en tant que directeur général de l'établissement.La direction des collections « a en charge la politique documentaire de la bibliothèque, y compris pour la numérisation rétrospective, les acquisitions numériques, et assure le dépôt légal de l'audiovisuel et des documents spécialisés. Elle assure la communication aux chercheurs et au public des collections de documents imprimés et spécialisés dans l'ensemble des domaines qui constituent les fonds de la bibliothèque », précisait l'offre d'emploi publiée il y a quelques mois.Diplômée de l’École nationale des chartes en 1996 et de l’École nationale supérieure des sciences de l’Information et des bibliothèques, Marie de Laubier a été conservateur à la BnF entre 1997 et 2012, et a également dirigé le projet de restauration du site Richelieu, entre 2007 et 2012.En 2012, elle quitte le public pour rejoindre le groupe Saint-Gobain en tant que directrice des relations générales, en charge des archives et de l’histoire du Groupe.