Marie-Léontine Tsibinda fait entendre la voix de la tourterelle à travers ses poésies

Marie-Léontine Tsibinda, première poétesse du Congo-Brazzaville, vient de publier un nouveau livre. La tourterelle chante à l’aube est un recueil de poésie publié aux Éditions Langlois Cécile à Paris. Il est disponible en librairie depuis le 26 janvier 2019.



Dans ce beau livre d’aurore boréale, à l’aube du printemps des poètes, l’auteure originaire du Congo-Brazzaville, vivant actuellement au Canada, présente sous forme d’anthologie, une reprise de ses publications et inédits de poétesse majeure.



La poésie de Marie-Léontine Tsibinda s’inspire de son enfance, de son village, de sa sensibilité de la condition humaine, de son amitié et de son altruisme. Elle restitue aussi avec son regard perspicace et profond, le souffle de la terre, les douleurs de l’enfantement, les mœurs de la civilisation du bassin du Congo et surtout du Mayombe de ses premiers pas d’existence.





Comme la tourterelle, elle est à ses heures de bonheur, le chantre des référents culturels et traditionnels qui ont marqué son évolution et son épanouissement. Elle tisse avec les mots de son terroir l’espoir, associant avec son écriture l’harmonie et la sympathie, dans une étroite complicité chargée de simplicité avec un zeste de complexité poétique.



Avec cette nouvelle création dans laquelle elle restitue son vécu, dans l’élan de ses émotions, elle rend avec fidélité la douceur et la candeur de ses instants de vie mais aussi l’innocence de la tourterelle à l’aube de l’espérance.



Connue dans la république des lettres congolaises, Marie-Léontine Tsibinda commence à publier Poèmes de la terre, aux Éditions littéraires congolaises, 1980, suivi de Mayombe, Paris: Saint –Germain-des-Prés, 1980, mais aussi d’Une Lèvre naissant d’une autre, Heidelberg : Éditions Bantoues, 1984 et également de Demain un autre jour. Paris, Silex, 1987. Une collection d’ouvrages qui constitue la grande partie de La Tourterelle chante à l’aube.



Elle est l’auteure, entre autres, d’un roman Lady boomerang, édition L’Interligne (2017), Ottawa, de Sirènes de sable, une Anthologie de nouvelles, co-écrites avec d’autres auteures du Congo-Brazzaville, publiée chez l’Harmattan,(2014), Paris, d’une œuvre théâtrale, La porcelaine de Chine, édition Interligne (2013), Ottawa. Elle a aussi publié Les hirondelles de mer, un recueil de nouvelles, aux éditions Acoria (2009), Paris. Et bien d’autres titres encore.



La tourterelle chante à l’aube fera entendre sa voix au coin de votre fenêtre pour vous bercer du froid hivernal vous apportant paix et sérénité. La tourterelle chante à l’aube est publié aux éditions L.C (284 pages, 19 €).



(Contribution de Bernard NKOUNKOU)