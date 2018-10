Marie-Paule Grimaldi et David Homel auteurs primés, en résidence

La poète et essayiste Marie-Paule Grimaldi ainsi que le romancier et traducteur David Homel ont remporté le 28 septembre dernier une bourse d’écriture, respectivement dans les bibliothèques de Frontenac (arrondissement Ville-Marie) et Saul-Bellow (arrondissement de Lachine), de la mi-octobre 2018 à la mi-avril 2019.

Marie-Paule Grimaldi © photo : Michel Donais – David Homel © John Reeves





Chaque lauréat recevra une bourse de 15 000 $, soit 10 000 $ du Conseil des arts de Montréal (CAM) et 5 000 $ de la bibliothèque-hôte. Les écrivains partageront leur temps entre leur travail de création et un projet de médiation culturelle s’adressant aux citoyens de la bibliothèque municipale où ils s’installeront durant six mois.

Le jury décerne également une mention spéciale aux candidates Julie Hétu et Leticia Torgo.

Pour la troisième année consécutive, ces résidences d’écriture en bibliothèque ont été mises sur pied grâce à un partenariat entre le CAM et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), en collaboration avec les Bibliothèques de Montréal.

L’objectif de ces résidences est de familiariser le public avec le travail de l’écrivain, et de permettre à un écrivain montréalais de réaliser un projet artistique de concert avec la communauté de la bibliothèque participante, tout en poursuivant son propre travail de création.

Marie-Paule Grimaldi

Le jury a retenu la candidature de Marie-Paule Grimaldi pour son projet d’ateliers d’écriture « hors les murs », inclusif et de proximité, qui sera couronné par un spectacle de lectures de textes. Le projet d’écriture personnel de l’écrivaine a également retenu l’attention pour son originalité et sa richesse.

David Homel

Le projet de médiation culturelle de l’écrivain, trilingue (français, anglais et espagnol), valorise les techniques d’écriture du récit de voyage et de l’autobiographie. David Homel se montre sensible aux nouvelles réalités sociales de l’arrondissement de Lachine et s’appuie sur une longue expérience auprès du public, tant les écoliers que les adultes.



Le jury de ce programme de résidences en bibliothèque était constitué de Marie Eve Lima, chef de section de la Bibliothèque Frontenac, de Souad Ourahma, bibliothécaire de la Bibliothèque Saul-Bellow, d’Yvon Lachance, libraire et membre du Comité d'évaluation littérature du CAM, ainsi que de l'écrivaine Jeanne Painchaud, représentante de l'UNEQ et lauréate d’une résidence en bibliothèque en 2017. L’UNEQ, qui a coordonné l’appel de candidatures, a reçu 31 dossiers.