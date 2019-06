Marie Pellen rejoint le comité de suivi de l'édition scientifique

(photo d'illustration, biblioteekje, CC BY-NC-SA 2.0)

L'arrêté du 6 mai 2019 annonce la nomination de Marie Pellen, directrice par intérim d'OpenEdition, au titre des professionnels de l'édition publique et des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche (collège B). Elle remplace ainsi Marin Dacos, conseiller scientifique pour la science ouverte au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation.Marin Dacos lui-même fut précédemment directeur d'OpenEdition, avant d'être remplacé, par intérim, par Marie Pellen. Pour rappel, OpenEdition se présente comme un portail d'édition ouvert pour les sciences humaines et sociales, qui associe le CNRS, l'EHESS, l'Université d'Aix-Marseille et l'Université d'Avignon.Le comité de suivi de l'édition scientifique conduit des études sur l'économie des revues scientifiques, identifie les conditions nécessaires pour veiller au maintien et au développement d'une édition scientifique française et francophone, étudier les orientations d'une politique de soutien à l'édition scientifique ou encore les modèles de licences nationales.Il comprend, outre son président, quinze personnalités choisies pour leur expertise : cinq au titre de la recherche, cinq au titre des professionnels de l'édition publique et des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche et cinq au titre des éditeurs et des diffuseurs privés.