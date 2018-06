Marie Sellier réélue à la présidence de la Société des Gens de Lettres

La Societé des Gens de Lettres a tenu son assemblée générale ce 14 juin. Marie Sellier, la présidente, a été reconduite ainsi que Carole Zalberg, au poste de secrétaire générale.





Marie Sellier - ActuaLitté CC BY SA 2.0



La SGDL annonce également l’arrivée de quatre nouveaux élus au conseil d’administration : Christophe Hardy, Pierre Jourde, Wilfried N’Sondé et François Thiéry. Laure Limongi et Christophe Deleu, administrateurs sortants, sont réélus.

Le bureau se compose ainsi de :

Affaires culturelles et prix : Ariane Bois

Affaires sociales et aides : Emmanuelle Heidsieck

Affaires juridiques : Véronique Ovaldé

Trésorier : Gérald Aubert

Trésorier adjoint : Olivier Rogez

Secrétaire générale adjointe : Edith de Cornulier

Ecrivain, poète, musicien, Christophe Hardy a écrit sur la langue française (Les Mots de la musique, 2007 ; Les Mots de la mer, 2002, récompensé par l’Académie de marine) ; sur la littérature (A la rencontre des romans français, 2018), et sur la poésie (Anthologie de la poésie japonaise, 2007). Parmi ses œuvres de création : La Mise en pièces, 2004 ; Questions à Don Quichotte, 2005. Il vient de signer un livret d’opéra pour le Printemps des Arts de Monte Carlo, 2017 : Mazeppa ou l’amoureuse échappée, et de publier un recueil de poèmes : Appétit d’espaces, 2017.

Romancier, essayiste, poète et critique littéraire, Pierre Jourde enseigne la littérature à l’université Grenoble III. Il est notamment l’auteur d’un pamphlet, La littérature sans estomac, L’esprit des péninsules, 2002, prix de la critique de l’Académie française. Il a notamment publié : Winter is coming, Gallimard, 2017 ; La Première Pierre, 2013, grand prix Jean-Giono 2013, Le Maréchal absolu, Gallimard, 2012, Haïkus tout foutus, Voix d’Encres, 2004.

Romancier, Wilfried N’Sondé a publié aux éditions Actes Sud : Le Cœur des enfants léopards, 2007, prix des Cinq Continents de la francophonie et prix Senghor de la création littéraire (Babel n° 1001) ; Le Silence des esprits, 2010 ; Fleur de béton, 2012 ; Berlinoise, 2015 ; Un Océan, deux mers, trois continents, 2018, prix Ahmadou Kourouma, prix France Bleue-Page des Librairies 2018. Wilfried N’Sondé est aussi musicien et auteur de chansons.

Auteur, illustrateur et journaliste, François Thiéry a écrit pour la jeunesse (éditions Aubépine & éditions Magnard) et des livres pratiques : Le Guide des fleurs du Dr Bach, Marabout. Aujourd’hui il se consacre à la fiction et notamment à l’écriture de pièces de théâtre et de nouvelles : Les Cynophiles ; Zoé et la fumée, L‘Echappée belle.