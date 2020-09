Marion Jablonski prend la direction du groupe jeunesse au SNE

Le groupe Jeunesse réunit plus de 50 éditeurs, et nourrit un dialogue constant avec les ministères afin de développer la place du livre et de la littérature Jeunesse dans les cursus de formation des enseignants et dans les médias. Il rencontre également les institutions et les instances impliquées dans la vie du livre. Il organise notamment des rencontres en région, en partenariat avec les Centres régionaux du livre.« L’édition jeunesse française a confirmé ces dernières années son dynamisme sur le marché francophone ainsi que son rayonnement international. La créativité reconnue de ses auteurs et la diversité des éditeurs garantissent une offre ouverte et qualitative vers les jeunes lecteurs. Le secteur manifeste toutefois des fragilités évidentes qui ne peuvent être ignorées.Le dialogue avec les institutions publiques et les associations représentatives des auteurs restent, dans ce contexte, une priorité. Continuer à lutter pour une médiatisation et une reconnaissance plus grande des ouvrages jeunesse dans le champ culturel, poursuivre des actions positives comme Les petits champions de la lecture, écouter les libraires qui sont indiscutablement les meilleurs défenseurs de nos livres, renforcer le lien avec les médiathèques dans les contacts avec le jeune public et le monde enseignant, sont des projets collectifs que nous mènerons ensemble.Pour vous représenter mieux encore, nous avons décidé de constituer un binôme pour présider le groupe jeunesse et ainsi poursuivre et développer les actions initiées ces dernières années », assurent-ils.crédit photo : Marion Jablonski, DR - Thierry Magnier © Katy Couprie