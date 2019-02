Marketing digital : ancienne d'Amazon, Géraldine Bigio rejoint Albin Michel

Depuis trois ans, Géraldine Bigio travaillait chez Amazon, ayant occupé les fonctions de marketing manager, puis de manager Kindle marketing. Son arrivée chez Albin Michel coïncide avec plusieurs projets – comme celui de la refonte du site internet – découlant de la stratégie digitale voulue par Alexis Esmenard.La maison avait déjà marqué une nette orientation en recrutant Mickaël Palvin voilà près de trois ans. Ce dernier avait accéléré la transformation du marketing numérique chez l’éditeur.L’arrivée de Géraldine Bigio, on le devine, pose une nouvelle pierre, indique-t-il. « La mutation de nos métiers vers le digital présente une vertu, celle de pouvoir mesurer les performances de nos actions de communication. »Le poste qu’elle occupe depuis la fin janvier est donc au croisement de la culture du livre et de relation avec les lecteurs – le désormais fameux CRM, pour Customer Relationship Management.C’est également une réponse apportée au souhait de Gilles Haéri, nommé directeur général du groupe en septembre 2018, que d’appuyer la mutation numérique du marketing chez Albin Michel.Ce recrutement, hors des sentiers battus, cherche à renforcer le service, avec une approche centrée sur les indicateurs de performances et une meilleure analyse des données.