Marlène Schiappa et Cynthia Fleury invitées de Livres & Vous

L'émission « Livres et Vous », après plusieurs mois sur Public Sénat, s'est fait une place au sein des programmes littéraires. Chaque semaine, Adèle Van Reeth y reçoit, dans la bibliothèque du Sénat, une personnalité de l’art, de la pensée ou de la politique, pour une discussion intime sur les livres qu’ils ont écrits et ceux qui les ont construits. Ce vendredi 1er juin, elle accueille Marlène Schiappa et Cynthia Fleury.

La secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa et la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury ont fait leur mot d’ordre : « Le courage d’être soi ».

Du combat de Marlène Schiappa à l’Assemblée nationale, les 14 et 15 mai derniers, pour défendre le plan du gouvernement contre les violences sexuelles et sexistes, aux travaux de Cynthia Fleury sur la place de l’individu dans la société, mais également en explorant leurs univers littéraires, la présentatrice et ses invitées tenteront de répondre à cette question cruciale : comment avoir le courage d’être soi ?

Marlène Schiappa publie Si souvent éloignée de vous aux éditions Stock, et Cynthia Fleury Les irremplaçables chez Gallimard.