Maroc : la Bibliothèque nationale assure le service malgré sa fermeture

Conformément aux mesures de précaution prises au Maroc pour contrer la propagation de la pandémie du coronavirus, la Bibliothèque nationale située à Rabat (BNRM) a dû fermer ses portes. L’institution a cependant décidé de continuer à fournir ses services à distance.



Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc – Nawalbennani, CC BY SA-3.0





Pour endiguer l’épidémie du Covid-19, les autorités marocaines ont annoncé l’entrée en vigueur de « l’état d’urgence sanitaire » le 20 mars 2020 à 18 heures, et ce, jusqu’au 20 avril 2020. Avant cette période de confinement, le pays était déjà passé par quelques restrictions comme la fermeture des établissements publics – restaurants, cafés, établissements culturels et scolaires –, ainsi que la limitation des sorties, sauf cas de nécessité absolue, depuis le 16 mars.



Les bibliothèques, dont la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, n’ont pas échappé à ces mesures sanitaires. Si la fermeture de l’établissement était inévitable, l’institution a annoncé qu’elle continuerait à fournir ses services en ligne via son site internet Dans un communiqué daté du 17 mars 2020, elle explique qu’il s’agit d’abord d’assurer les services administratifs à ses abonnés ainsi que le service des inscriptions pour les nouveaux arrivants. Mais aussi, le service reprographie pour que les usagers continuent à avoir accès aux documents en format numérique comme des manuscrits, des magazines et autres ouvrages. Enfin, les services relatifs au dépôt légal ainsi qu'à la numérotation internationale seront également garantis. En France, ce service de la BnF a été arrêté La BNRM a également tenu à souligner que les bibliothécaires dont les missions ne nécessitaient aucun déplacement sur le lieu de travail seraient en télétravail à leur domicile, « à compter de la date du 17 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre », précise le communiqué.Les visioconférences, elles, permettraient la bonne tenue des réunions administratives.Pour rappel, 122 cas de coronavirus ainsi que 4 morts ont été recensés au Maroc, à ce jour.